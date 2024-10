Algérie: 70e anniversaire de la Révolution - Le programme des festivités s'inscrit dans le cadre de la préservation de la Mémoire nationale

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga a affirmé, lundi, que le programme des festivités officielles du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération s'inscrivait dans le cadre de la préservation de la Mémoire nationale, en réponse aux aspirations du peuple algérien à glorifier sa Révolution et les sacrifices des chouhada et des moudjahidine.

Invité au forum de la chaîne I de la Radio nationale, M. Rebiga a précisé que "le programme des festivités de ce glorieux anniversaire, élaboré avec la participation de 12 départements ministériels, s'étalera sur une année entière, par fidélité au serment des chouhada et pour la préservation de la Mémoire nationale et du legs historique et culturel du peuple algérien".

Evoquant la symbolique de la célébration de la fête de la Révolution placée cette année sous le slogan "Glorieux Novembre, Loyauté et Renouveau", le ministre a indiqué qu'elle était porteuse "d'un message fort sur le lien étroit entre les valeurs de fidélité aux sacrifices des chouhada et le devoir de Mémoire qui nous impose de rester fidèles au serment des Hommes", citant quelques activités prévues à travers l'ensemble du territoire national dans le cadre des festivités officielles.

Répondant à une question sur les dimensions de la Déclaration du 1er Novembre, M. Rebiga a affirmé que cette déclaration "est plus qu'un document officiel historique établi pour une période de temps limitée, elle est une base solide et un manuel pratique dans le fond et la forme pour celui qui veut vraiment comprendre la réalité du colonisateur et des droits des peuples opprimés à travers le monde et à travers les temps".

%

"La Déclaration n'est pas issue d'un vide politique, mais elle est la somme d'une longue lutte contre le colonisateur français, ayant incité les chefs de la Révolution et rédacteurs de la Déclaration à y inclure un ensemble de dimensions, de fonctions et de concepts importants", selon le ministre, soulignant qu'après plusieurs décennies de sa publication, ce document "conserve toujours sa valeur historique".

Pour faire face aux tentatives d'invasion culturelle ciblant la jeunesse algérienne via les réseaux sociaux, le ministre des Moudjahidine a rappelé les différentes opérations initiées par son secteur, notamment l'installation du "Forum des jeunes au service de la Mémoire nationale" qui rassemble les créateurs de contenus algériens autour de la thématique de la Mémoire et de l'Histoire nationales pour faire face aux campagnes de désinformation, en fournissant des informations exactes, loin de toute ambiguïté ou désinformation".