Tunisie: Inauguration de quatre nouveaux espaces scientifiques à la Cité des Sciences de Tunis pour encourager l'apprentissage et l'innovation

La Cité des Sciences de Tunis ouvrira, le mercredi 30 octobre, quatre nouveaux espaces dédiés aux enfants, aux élèves, aux étudiants, à la société civile et aux jeunes entrepreneurs, a annoncé Hassan Tahri, chargé de presse à la Cité, dans une déclaration à l'agence TAP. Parmi ces nouveaux espaces, figure un espace spécialement conçu pour les enfants de 4 à 12 ans.

Cette exposition, développée en interne par la Cité, comprend 13 modules interactifs visant à stimuler la curiosité et l'apprentissage collectif des enfants. Elle propose des activités centrées sur la découverte des formes et des couleurs, des notions de base en physique, ainsi que des exercices de calcul mental et de reconnaissance tactile des textures et structures.

Le deuxième espace, un Laboratoire de Physico-Chimie de l'Environnement et du Développement Durable, offre un cadre propice à l'apprentissage, à l'échange et à la sensibilisation à la culture environnementale.

Grâce à ses équipements et dispositifs scientifiques, ce laboratoire propose des ateliers, des rencontres et des formations pour les jeunes, les spécialistes et le grand public, permettant ainsi une approche concrète et pratique de la science. La réouverture du Pavillon de l'Eau, également prévue, s'inscrit dans le cadre d'une coopération internationale visant à promouvoir la gestion durable de l'eau.

Cet espace rénové propose une exposition interactive et innovante qui sensibilise les visiteurs à l'économie de l'eau et aux bonnes pratiques en matière de gestion de cette ressource précieuse, en particulier auprès des jeunes. Enfin, le City'Lab constitue un espace d'innovation et de créativité où éducation et recherche se rencontrent.

Ce laboratoire ouvert à tous permet aux initiés comme aux novices de se familiariser avec les principes, les applications et les implications des technologies de fabrication numérique. Le City'Lab offre un accès direct aux outils et dispositifs intelligents pour la création et la réalisation de prototypes. L'accès à ces espaces scientifiques sera gratuit le mercredi 30 octobre, y compris pour le planétarium.