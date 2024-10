Madagascar: Délestage - La Jirama parle d'une amélioration de l'exploitation

Des quartiers dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) ont été épargnés par d'importantes coupures de courant, hier. Il y aurait une amélioration de l'approvisionnement en électricité.

Miracle. L'atelier de menuiserie de Hanitrarivo Rabarijaona à Ambohimalaza a tourné presque à plein temps, hier. « Il n'y a eu que des microcoupures, qui n'ont duré qu'une heure en totalité, ce jour. Nous avons pu rattraper, en partie, les commandes qui n'avaient pas été terminées, ces derniers jours, à cause des coupures de courant de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et 2 heures le soir », témoigne ce menuisier, hier. Un rédacteur web travaillant à domicile, à Ambohimangakely, a aussi constaté une baisse de la durée du délestage, durant la journée d'hier.

« Je n'ai pas fait le calcul, mais j'ai juste remarqué que les coupures de courant n'ont pas duré très longtemps, comme auparavant », note-t-il.

La Jirama parle d'une amélioration de l'approvisionnement en électricité dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). « L'exploitation s'améliore. Des groupes thermiques qui ont été en panne dans la centrale d'Ambohimanambola ont été réparés et cela augmente, progressivement, la production d'électricité sur le RIA », indique cette société d'eau et d'électricité malgache.

Mécontentement

Certains quartiers à Antananarivo ont, cependant, constaté une réduction importante des coupures d'électricité. Dans le programme de délestage tournant publié par la Jirama, hier, d'ailleurs, les coupures durent encore six heures par jour, réparties en trois heures le matin et trois heures l'après-midi. Certes, cela a diminué par rapport à la semaine dernière, où les coupures s'étendaient à huit heures du matin jusqu'au soir, outre les coupures qui survenaient la nuit. Mais il n'y a pas encore d'impact positif sur le quotidien des ménages et des entreprises.

« Le délestage est encore pire que la semaine dernière. L'électricité fonctionne 5 à 10 minutes, puis survient un délestage d'une heure. C'était comme ça depuis ce matin, jusqu'à cet après-midi », témoigne Rakotomalala, responsable auprès d'un atelier d'ouvrage métallique à Nanisana.

L'envie des Tananariviens de manifester dans les rues pour protester contre le délestage est de plus en plus vive. « Il n'y a pas d'amélioration de l'approvisionnement en électricité dans notre quartier. L'électricité a été coupée entre 2 heures et 9 heures du matin, puis à 11 heures, elle a été interrompue pendant près de 4 heures. Depuis 15 heures 30, l'électricité fonctionne, et nous espérions qu'il n'y aurait pas une autre coupure, sinon, les habitants d'Analamahitsy vont redescendre dans la rue », lance une mère de famille à Analamahitsy.

À 19 heures, hier, Analamahitsy a été touché par un énième délestage. Ses habitants ont encore exprimé leur mécontentement en sifflant lors de cette coupure. Ce quartier a déjà été le théâtre de revendications pour le retour de l'électricité, le week-end dernier, comme ce fut le cas dans les quartiers d'Andoharanofotsy, d'Andraisoro, de Tanjombato, et d'Ambatomaro. Sur les réseaux sociaux, les appels à descendre dans la rue se multiplient. « Nous faisons tout notre possible pour trouver des solutions au délestage », enchaîne la Jirama. À Andekaleka, le principal fournisseur d'électricité d'Antananarivo, la situation est restée statique.