Madagascar: Lutte contre l'abandon scolaire - Un système de bourse pour les écolières défavorisées

Une bourse pour lutter contre l'abandon scolaire des jeunes filles. Tel est l'objet du projet de loi adopté à l'Assemblée nationale, vendredi. Il s'agit d'un projet de loi de ratification d'un accord de prêt conclu par l'État avec l'Association internationale de développement (IDA), le 13 octobre 2023.

Selon les explications de Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation nationale, "l'objectif de cet accord de prêt est de lutter contre l'abandon scolaire des jeunes filles et de ramener celles qui ont quitté les bancs de l'école à y retourner". Le projet à financer, à hauteur de 180 millions de dollars, s'intitule "Autonomisation et résilience des filles en Afrique de l'Est". Seize régions de Madagascar sont ciblées.

Concrètement, le projet consiste à accorder des bourses aux écolières défavorisées afin d'alléger les charges des parents. Comme l'explique la ministre de l'Éducation nationale, "dans les familles défavorisées, les jeunes filles sont souvent déscolarisées pour aider les parents". Le projet prévoit aussi des formations professionnelles pour les jeunes filles et les jeunes femmes de 18 à 35 ans. C'est ici qu'entre en jeu le concept d'autonomisation.

"Les études montrent que les filles et les femmes éduquées, ayant eu un bon niveau d'éducation, sont celles qui éduquent le mieux leurs enfants, qui les poussent à aller loin dans leurs études et qui contribuent le mieux au développement de leur foyer et de la société", plaide la ministre Sahondrarimalala. Elle ajoute : "La moitié de la population malgache est composée de femmes. Madagascar ne pourra pas se développer si nous ne soutenons pas l'éducation et l'autonomisation des femmes".