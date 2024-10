Madagascar: Toliara - « Vez'tival » veut réunir les « Vezo » divisés

Les membres de l'ethnie « Vezo », très présents sur le littoral sud-ouest du pays sont en désaccord sur des concepts. La 8e édition du festival « Vez'tival » veut colmater la brèche.

Division. Il y a actuellement deux principaux clans de Vezo dans la région Atsimo Andrefana. Une division issue de quelques désaccords de concepts, dans la stratégie de réunification de l'ethnie de ces pêcheurs renommés.

« À mon avis, ces clans se sont créés depuis la dernière élection du président de l'association des Vezo, 'Vavea' ou 'Vahatse ty Vezo Aharo' en 2022. Il y a alors le clan du président élu, Julien Mandrano, et celui de ceux qui sont contre et qui ont voté pour le général Rolando Jaositera, alors candidat à la présidence de Vavea », livre un membre de l'ethnie, en aparté de la cérémonie officielle du festival « Vez'tival » vendredi.

Ils ne s'accordent pas déjà sur la définition de qui peuvent être appelés Vezo, car un clan va pour ceux qui sont de père Vezo et l'autre clan inclut ceux qui sont venus d'ailleurs pour habiter et vivre sur le littoral sud-ouest et la région Atsimo Andrefana. D'autres sources dénoncent des problèmes d'organisation interne au sein de l'association Vavea. Des conflits qui ont conduit à la création d'une autre association, « Tahake Vezo ».

La 8e édition du festival a ainsi pour objectif en filigrane de réunir les Vezo et de démontrer au public les us et coutumes de cette ethnie de pêcheurs et de gens de mer, et en faire un attrait touristique pour la région Atsimo Andrefana.

Froid

Les festivités ont démarré vendredi, dans les rues de Toliara, par un carnaval de démonstration de la culture Vezo. Une conférence sur les us et coutumes de l'ethnie a été également organisée à l'université de Toliara. Les deux derniers jours ont été consacrés à des spectacles, un semi-marathon sur la RN7, des randonnées à Andatabo, des concours de Miss et Mister, des danses, chants et sports traditionnels, des aliments Vezo, sans oublier les courses aux pirogues traditionnelles qui constituent le matériel quotidien des « Vezo ».

Les membres de l'association « Vavea » et de l'association « Tahake Vezo » se sont faits rarissimes durant les festivités et durant l'organisation en général. « Malgré les tentatives de cacher le bât qui blesse, ce fait est malheureusement connu de tout le monde. Il y a des points de vue divergents, mais nous allons essayer de nous rassembler et de rester unis», livre un notable appartenant à l'ethnie.

Les spectateurs à Toliara n'ont pas été non plus très chauds pour assister aux diverses manifestations organisées en ville, à Andaboy ou à Andatabo. Toujours est-il que les problèmes internes des Vezo ne détruisent en rien la valeur et l'importance de cette ethnie pour Toliara et la région Atsimo Andrefana. Aller à la rencontre de leur vie quotidienne reste un attrait touristique phare.