Afrique: Gaming - Le créateur de Tekken attendu à Madagascar

Katsuhiro Harada, créateur de Tekken, et Kohei Ikeda, Game Director de Tekken 8, visitent Madagascar pour une première historique en Afrique. Cet événement met en lumière le talent des gamers malgaches et leur participation au tournoi national « Next Level Play LCQ Edition ». La visite promet des échanges enrichissants et renforce la position de Madagascar sur la scène internationale du gaming.

Première participation de Madagascar au Tekken World Tour

Aujourd'hui marque un moment exceptionnel pour le monde du gaming à Madagascar. Katsuhiro Harada, créateur de la célèbre série de jeux vidéo Tekken, arrive sur l'île. Il est accompagné de Kohei Ikeda (alias Nakatsu), Game Director de Tekken 8 chez Bandai Namco. Ces deux grandes figures viennent pour une visite officielle. Cette visite inclut une rencontre avec l'association Tekken Madagascar et leur participation au tournoi national « Next Level Play LCQ Edition », prévu le samedi 2 novembre à l'Orange Digital Center de la Gare Soarano, dès 9 heures. Plus de soixante joueurs s'affronteront lors de cet événement.

Madagascar au Tekken World Tour

« C'est une première pour l'Afrique qu'une icône de l'univers Tekken se déplace, et Madagascar a le privilège d'être le premier pays à accueillir cette personnalité », se réjouit Abraham Rajaomazava, président de Tekken Madagascar. Depuis huit ans, l'association oeuvre pour promouvoir la scène gaming malgache et internationale. « Cette visite concrétise un rêve pour la communauté Tekken Madagascar », ajoute-t-il.

%

Une première historique pour l'île

Durant leur séjour, Katsuhiro Harada et Nakatsu rencontreront des joueurs locaux, visiteront l'association Tekken Madagascar et découvriront une scène gaming en plein essor. « Cette visite offre une possibilité de rehausser le niveau des compétitions de Tekken à Madagascar, tout en offrant une reconnaissance inédite aux passionnés locaux », ajoute le président. La présence de ces deux légendes du gaming témoigne de l'engagement et du talent des gamers malgaches.

Une étape majeure pour le Tekken à Madagascar

« Ce moment restera gravé dans l'histoire de notre association et de tous les fans de Tekken à Madagascar. C'est un rêve qui se réalise. » Conclut Abraham Rajaomazava. Il célèbre cette rencontre comme une étape historique pour le gaming à Madagascar. Madagascar se prépare à entrer dans l'arène mondiale du Tekken World Tour. Cette visite pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les gamers de l'île, tant au niveau local qu'international.