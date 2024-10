Afrique: CHAN 2024 - Madagascar entame sa préparation

Coup d'envoi hier du regroupement en vue des matches comptant pour le deuxième tour de qualification au 8e Championnat d'Afrique des nations.

Début du regroupement des présélectionnés

Bouche cousue. Il est toujours impossible d'interviewer le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. Catégorique, le coach Rôrô a réitéré que « je ne veux rien dire, ce n'est pas encore le moment ». Nous n'avons pu faire autrement que d'assister à la première séance d'entraînement des présélectionnés en vue des éliminatoires au huitième championnat d'Afrique des nations. Madagascar, médaillé de bronze au 7e Chan en Algérie en 2023, a été exempté du premier tour qualificatif.

Bilan des présélectionnés

Au deuxième tour, La Grande Île jouera contre le vainqueur entre le Zimbabwe et l'Eswatini. Le match aller aura lieu entre le 20 et le 22 décembre et le retour entre le 27 et le 29 décembre. Vingt-huit joueurs, dont la plupart appelés pour la première fois en sélection, ont répondu présents à la première séance d'hier matin sur le terrain annexe Barea à Mahamasina. Seul le milieu de l'Elgeco Plus, Mamisoa Rakotoson, avait déjà rejoint les Barea U23 il y a trois ans.

Il a également acquis une expérience internationale sous le maillot de l'équipe du By-Pass à la coupe des clubs de la CAF. Deux gardiens viennent renforcer le titulaire et médaillé de bronze en Algérie, Zakanirina Rakotoasimbola, dit Nina : Mickael Rakotoarimanana, gardien de l'Uscafoot mesurant 1,93 m, et Sandro Alexandre Ralaivao de l'AS FOS d'Analanjirofo, mesurant 1,81 m.

Matchs à venir pour Madagascar

Ces présélectionnés ont apparemment été détectés durant la Ligue des champions de 2e division et le Grand tournoi d'Antananarivo, dont la phase de groupes s'est achevée ce week-end. Plusieurs clubs de la capitale et d'autres régions sont représentés. Parmi eux figurent Disciples FC, champion national en titre, Elgeco Plus, vainqueur de la coupe de Madagascar, ainsi qu'Uscafoot, Cosfa, AS Fanalamanga, Avenir Sainte-Anne, Toulon FC et AS FOS de Fenoarivo Atsinanana. Au total, quarante-six joueurs ont été sollicités pour ce premier rassemblement. Les anciens cadres de la précédente édition du Chan n'ont pas encore rejoint le groupe.

Entraînements biquotidiens jusqu'au 4 octobre

Comme nouveauté pour la prochaine édition du Chan, le sélectionneur pourrait désormais aligner des expatriés évoluant sur le continent. Ce premier regroupement, avec des entraînements biquotidiens qui s'étendront jusqu'au 4 octobre, servira de test de sélection. La deuxième étape de la préparation devrait débuter vers la fin novembre, environ un mois avant le premier match du deuxième tour préliminaire. Une trentaine de joueurs retenus à l'issue de cette première étape reprendront le regroupement à la fin du mois.

Bref, le regroupement des présélectionnés pour le Chan 2024 marque une étape cruciale dans la préparation de Madagascar. Avec l'intégration de nouveaux talents et des entraînements intensifs, l'équipe vise à renforcer ses performances pour les éliminatoires. L'engagement du sélectionneur et des joueurs témoigne d'une détermination à obtenir de bons résultats lors des prochains matches.