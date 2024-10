Madagascar: Parc national d'Ankarafantsika - La fondation Hempel soutient le projet Ala Maiky

L'aire protégée du Parc national d'Ankarafantsika, est le 15e parc le plus visité parmi ceux qui existent à Madagascar. Mais elle est menacée par des incendies.

Ce joyau de Madagascar regorge de trésors naturels et culturels précieux. Le Parc national d'Ankarafantsika abrite l'une des dernières forêts sèches du pays, ainsi que des écosystèmes uniques au monde. De nombreux points de feux menacent pourtant ce patrimoine mondial de l'Unesco et site Ramsar.

Le lancement officiel du projet « Ala Maiky Ankarafantsika » s'est déroulé la semaine passée sur place. Il consiste à tenir compte de l'intérêt et du bien-être de la population locale. Le projet durera trois ans.

« La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar bénéficie du soutien de la Fondation Hempel de Danemark, avec une contribution initiale couvrant trois années. D'autres acteurs de renommée internationale, à l'image de la banque allemande KFW et de l'organisation non gouvernementale américaine Conservation Allies, se sont associés à cette initiative.

Quand on parle de projet de conservation, cela signifie que la conservation est aussi synonyme de protection et d'utilisation durable. Le bien-être de la population est indissociable de la protection. Il doit être mis en compte sous de nombreuses formes. Cette initiative s'inscrit dans une vision durable où la nature et le développement humain coexistent harmonieusement. Les patrouilleurs, répartis sur trente points perçoivent un salaire quotidiennement », explique un représentant du projet.

%

Cet unique consortium soutient non seulement Madagascar National Parks, mais collabore aussi avec des organisations locales telles que Fosa Team et Planet Madagascar qui œuvrent directement sur le terrain.

En plein essor

Ce projet novateur marque une étape importante dans la stratégie régionale de conservation du paysage socio-écologique de Boeny. Ankarafantsika joue un rôle central dans la préservation de l'environnement, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Les ressources écologiques du parc soutiennent des activités agricoles durables, des pratiques artisanales, et attirent un écotourisme en plein essor, offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques.

L'objectif du projet est élevé. Il consiste à mettre un terme à la déforestation dans le parc d'ici 2027, en célébrant ainsi le 100e anniversaire d'Ankarafantsika. Ainsi, le Parc s'érige à la fois comme un sanctuaire de biodiversité et comme un moteur du tourisme responsable à Madagascar, attirant, de ce fait, des voyageurs en quête d'authenticité et de nature préservée.

Dans la même foulée, la Journée des lémuriens a été marquée par plusieurs manifestations dont un carnaval, concours divers et animations de radio crochets et distribution de fournitures scolaires aux élèves de la commune d'Ankarafantsika, vendredi.

Les chefs d'établissements scolaires et directeurs locaux ont aussi reçus des certificats.