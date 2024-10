Algérie: APN - Le ministre de la Poste présente un exposé devant la Commission des transports et des télécommunications

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a présenté, lundi à Alger, un exposé portant sur l'état du secteur et ses perspectives futures devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN).

M. Bibi Triki a précisé que cet exposé représente "une évaluation des réalisations et des acquis dans les domaines de la poste et des télécommunications, couvrant la période de début 2020 à octobre 2024".

"Le secteur s'est engagé à atteindre plusieurs objectifs, en application des engagements du président de la République, en se basant sur deux axes : le développement d'une infrastructure moderne pour les télécommunications et la mise en place d'un réseau postal de proximité, avec des structures réparties sur l'ensemble du territoire national à même de répondre équitablement aux besoins de la population, notamment dans les zones éloignées et à faible densité démographique", a affirmé M. Bibi Triki.

Pour ce qui est de l'internet fixe, "le secteur s'est fixé deux principaux défis : d'une part, augmenter le nombre de foyers connectés au réseau, et d'autre part, améliorer en continu la capacité de débit à des tarifs abordables", tout en privilégiant l'utilisation de la fibre optique, notamment la technologie FTTH (fibre optique jusqu'au domicile), a ajouté le ministre.

Il a expliqué que "les données indiquent des résultats encourageants pour la période allant de début 2020 à septembre 2024, avec une augmentation du nombre de foyers connectés à l'internet fixe, passant de 3,5 millions en 2020 à 5,92 millions, l'objectif étant d'atteindre deux tiers des foyers, soit 6 millions d'ici fin 2024".

"Une avancée notable a été enregistrée dans le nombre de foyers raccordés à la FTTH, atteignant 1,5 million en octobre 2024, contre 53.000 au début de 2020", a fait savoir le ministre ajoutant que ces progrès ont été accompagnés "d'une amélioration de la qualité du débit".

Quant à l'internet mobile, il a affirmé que son secteur "s'attache à étendre le réseau pour assurer une bonne couverture pour tous les citoyens, tout en veillant à une amélioration continue de sa qualité". Il a ajouté que le secteur "supervise la poursuite des projets de déploiement de la 4G qui progresse de manière croissante sur tous le territoire national, permettant à la couverture de dépasser 85% de la population".

Par ailleurs, le ministre a évoqué le développement du e-paiement et le renforcement de l'inclusion financière, rappelant "le récent lancement du commutateur de l'interopérabilité des paiements mobiles (Switch mobile), permettant aux clients des banques et d'Algérie Poste d'effectuer des transactions en temps réel à l'aide du "QR code", avec des solutions qui entreront prochainement en service".

Et d'ajouter que "plusieurs accords de coopération et de partenariat ont été conclus avec différents secteurs pour promouvoir l'utilisation des moyens du e-paiement", faisant observer que ces réalisations sont le fruit de la "dynamique dans la production et la distribution des cartes Edahabia" dont le nombre total est passé de "6 millions en 2020 à 13,88 millions en octobre 2024".

Concernant la Poste, le ministre a souligné que le nombre total des bureaux de poste "est passé de 3999 au début de 2020 à 4314 à la fin octobre 2024".

Dans le même contexte, il a indiqué que le réseau postal s'est également renforcé avec des bureaux mobiles au niveau national, dont le nombre est passé de 39 en 2020 à 89 actuellement, et ce, dans le but de "rapprocher les services postaux et financiers des citoyens, notamment dans les régions isolées".

Pour ce qui est du parc des guichets automatiques de billets (GAB), il a précisé qu'il a connu "une augmentation significative, passant de 1407 guichets en 2020 à 1996, soit une hausse de plus de 42%".