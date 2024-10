Afrique: L'Union des journalistes africains salue le succès du sommet égypto-algérien qui a rejeté l'ingérence dans les affaires du Soudan

Le Caire — L'Union des Professionnels des Médias Africains a félicité les présidents égyptien Abdel Fattah El-Sisi et algérien Abdelmadjid Tebboune pour le succès du sommet égypto-algérien entre les deux présidents qui s'est tenu en Égypte, considéré comme une réunion des « dirigeants africains » de sagesse et de leadership avisé, et a salué leur position en faveur du peuple soudanais et leur rejet de l'intervention étrangère, qui confirme la capacité des dirigeants africains à résoudre les problèmes.

L'Union a souligné la nécessité pour l'Afrique de retrouver sa position naturelle de leadership et de se libérer de la dépendance. C'est ce qu'a déclaré (à SUNA) M. Abdallah Muhammad Ali Bilal, président du comité de préparation du douzième Forum de l'Union des Professionnels des Médias Africains, qui se tiendra au Caire le 10 novembre et qui sera consacré à la question Soudanaise et sa discussion en présence de nombreux professionnels de médias.