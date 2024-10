Maroc: Tourisme et sports - Un portail américain met en avant l'engagement du pays pour la croissance durable

New York — Le portail américain spécialisé "Travel and Tour World" a mis en avant l'engagement "ferme" du Maroc en faveur d'une croissance durable dans les secteurs du tourisme et des sports.

"Le plan de développement économique équilibré du Maroc reflète un engagement profond pour une croissance durable dans le tourisme et les sports, en particulier dans le tourisme de surf", indique le média axé sur le voyage, dans un article publié lundi sur son site internet.

Grâce à cette politique, le Royaume s'impose désormais comme une destination "florissante et durable" de surf dans le monde, poursuit la même source, notant que la scène marocaine du surf, qui table sur une croissance responsable, s'inspire d'expériences confirmées à l'échelle internationale en vue de protéger les atouts naturels du Royaume, notamment en responsabilisant les communautés locales.

En guise d'illustration de ces "ambitions", le portail cite la 3è édition du salon professionnel, "Taghazout Surf Expo" qui s'est tenue du 24 au 27 octobre dans la station de Taghazout, relevant que cet événement a mis en évidence la place "unique" du Royaume sur la scène mondiale du surf.

Avec plus de 80 exposants et quelque 40,000 participants, l'exposition de quatre jours a favorisé les partenariats et renforcé la réputation du Maroc en tant que destination de surf de premier ordre, écrit la même source.

Désormais bien présent sur le calendrier mondial du surf, la Taghazout Surf Expo a acquis une renommée mondiale et attire des marques de surf de premier plan, indique le site spécialisé, ajoutant que cet événement représente "un modèle du tourisme durable".

La 3è édition de ce rendez-vous sportif a été initiée par l'association "Taghazout Surf Expo" en partenariat avec le Conseil Régional Souss Massa, l'Office National marocain du Tourisme, le Conseil régional du Tourisme Agadir Souss Massa, la Fédération Royale marocaine de Surf et la Wilaya de la région Souss Massa.

Évoquant la croissance "significative" du PIB du Maroc, la publication fait observer que l'évolution attendue est portée par des investissements stratégiques dans des secteurs non agricoles clés, notamment le tourisme, la technologie et les énergies renouvelables.

Travel And Tour World compte une large audience parmi les opérateurs des secteurs du voyage et du tourisme, ainsi qu'au niveau des médias sociaux et des groupes de réflexion.