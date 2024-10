Maroc: FANA - Le ministre koweïtien de l'Information met en avant le rôle essentiel des agences de presse arabes

Koweït — Les agences de presse arabes jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'informations fiables et vérifiées, particulièrement à la lumière des développements que connait le monde sur tous les plans, a indiqué, lundi à Koweït, le ministre koweïtien de l'Information et de la Culture et ministre d'État aux Affaires de la Jeunesse, Abdulrahman Al-Mutairi.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les membres de la Fédération des agences de presse arabes (FANA), en marge de son 51ème assemblée générale, organisée par l'Agence de presse du Koweït (KUNA), M. Al-Mutairi a souligné que la Fédération contribue à l'amélioration des échanges d'informations entre pays arabes, mettant l'accent sur la nécessité d'une coordination accrue pour relever les défis communs auxquels les médias de la région font face dans un contexte mondial en constante évolution.

Il a ajouté que l'Etat du Koweït s'engage pleinement à appuyer les activités de la FANA et à fournir tout le soutien nécessaire pour établir une vision commune des médias arabes et renforcer leur position à l'échelle internationale, signalant que le Koweït veille à soutenir les initiatives médiatiques qui encouragent l'action arabe conjointe.

Rappelant que la coopération médiatique entre les pays arabes permet de renforcer les valeurs communes et de véhiculer une image fidèle des sociétés arabes, le ministre a insisté sur l'importance de renforcer les mécanismes de coopération et d'encourager l'échange d'expertise pour servir les causes des peuples arabes et promouvoir leur identité culturelle.

Il a également mis l'accent sur la nécessité de créer de nouveaux partenariats entre les agences de presse arabes, visant à unifier les efforts pour offrir un contenu médiatique professionnel et crédible, capable de faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain.

Les travaux de la 51ème assemblée générale de la FANA ont débuté, lundi, avec la participation de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP). Cette réunion, qui planche sur une série de thématiques et de défis auxquels sont confrontées les agences de presse arabes, vise à échanger les expériences, à développer des mécanismes médiatiques ainsi qu'à renforcer le rôle de ces agences dans la couverture des événements et de l'actualité régionale et internationale.