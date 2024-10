Sénégal: Bourse - Plus de 7 milliards FCFA de transactions enregistrées ce 28 octobre 2024 à la BRVM.

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 28 octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été enregistré de fortes transactions de plus de 7 milliards FCFA.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 7,059 milliards FCFA contre 562 395 millions FCFA la veille. A l'origine de cette situation, il y a une valeur transigée de 7,047 milliards FCFA sur le compartiment des actions. Le marché a, en particulier, enregistré des transactions portant sur 339 249 actions Société Générale Côte d'Ivoire pour une valeur totale de 6 547 552 375 FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 9660,230 milliards FCFA contre 9 584,616 milliards le vendredi 25 octobre 2024, soit une hausse de 75,614 milliards FCFA.

Quant à celle du marché obligataire, elle s'est située à 10 507,819 milliards FCFA contre 10 513,194 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 5,375 milliards.

Les indices trois indices sont toujours en vert. L'indice composite a ainsi progressé de 0,79% à 269,00 points contre 266,90 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,85% à 133,44 points contre 132,32 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une modeste progression de 0,12% à 112,64 points contre 112,50 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 3 225 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 095 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 6,76% à 7 900 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 5,15% à 5 820 FCFA) et AGL ex Bolloré Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 1 440 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 640 FCFA), BOA Mali (moins 2,56% à 2 090 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,27% à 3 900 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,09% à 455 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,03% à 19 300 FCFA).