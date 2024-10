Algérie: Energie - Les moyens de coopération entre le pays et le PNUD passés en revue

Alger — Le Secrétaire général adjoint de l'ONU et Directeur régional pour les Etats arabes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Abdullah El-Dardari, a été reçu, lundi, au siège du ministère de l'Energie et des Mines pour discuter des possibilités de développement de la coopération dans le domaine de l'énergie.

M. El-Dardari a été reçu par le Secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, en présence de la Représentante résidente du PNUD en Algérie, du Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), ainsi que de cadres du ministère et de l'organisation onusienne.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération entre l'Algérie et le PNUD et évalué les projets en cours, notamment avec l'APRUE, après la rencontre tenue entre le ministre de l'Energie et de Mines et la Représentante résidente de cette instance onusienne en Algérie.

Les discussions ont porté principalement sur les moyens de renforcer la coopération en matière d'échange d'expertises et d'assistance technique dans les projets en cours liés à l'efficacité et à la transition énergétiques, au développement des modèles et à la gouvernance énergétique, outre les perspectives de développement de cette coopération afin de l'étendre à des domaines tels que les énergies renouvelables (énergie solaire photovoltaïque et énergie éolienne) et le développement et l'utilisation de l'hydrogène vert en tant qu'alternative énergétique pour réduire l'empreinte carbone dans le secteur industriel et encourager la mobilité propre et durable.

A cette occasion, M. El-Dardari a affiché son intérêt pour le renforcement de la coopération avec l'Algérie dans le développement des programmes en matière d'efficacité énergétique, d'énergies nouvelles et renouvelables et de transition énergétique, ainsi que dans le domaine du développement de l'hydrogène vert, notamment s'agissant des aspects juridiques et réglementaires de cette filière.

Il a, à cet égard, fait savoir que l'équipe technique du PNUD était disposée à tenir des rencontres avec les cadres et experts algériens en vue de mettre en place un plan d'action clair pour la concrétisation de projets dans les meilleurs délais et l'adoption de programmes de formation visant à développer le capital humain dans ces domaines, selon la même source.