Algérie: Le Premier ministre procède à l'installation de M. Mebrouk Zidelkhir à la tête du HCI

Alger — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé la cérémonie d'installation de M. Mebrouk Zidelkhir en qualité de président du Haut Conseil Islamique (HCI), et ce, en application du décret présidentiel du 14 octobre 2024, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette cérémonie, le Premier ministre a entamé son allocution en "présentant ses félicitations au nouveau président du Haut Conseil Islamique pour la confiance placée en lui par Monsieur le président de la République", mettant en avant "l'importance majeure qu'accorde Monsieur le président de la République à cette institution constitutionnelle de référence, eu égard au rôle pivot et important qui lui incombe dans le rayonnement de l'islam, avec ses principes intrinsèques et ses fondements authentiques, et dans la bonne compréhension de notre religion et sa protection contre toute instrumentalisation politicienne ou idéologique, en s'employant à corriger les idées fausses".

Le Premier ministre a également salué le riche parcours du Dr. Mebrouk Zidelkhir, considéré comme "une valeur et une sommité scientifique et religieuse qui a voué sa vie à la science, au savoir, et aux sciences islamiques".

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du HCI, en présence du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du Conseiller du président de la République chargé des affaires religieuses, des zaouias et des écoles coraniques, Mohamed Hassouni, ainsi que de membres du HCI, selon la même source.