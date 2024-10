Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le Général de Corps d'Armée cubain Joaquin Quintas Sola

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu, en audience, lundi au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général de Corps d'Armée, Joaquin Quintas Sola, Vice-ministre des Forces armées révolutionnaires cubaines, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes Forces de l'ANP, précise la même source.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, des Chefs de départements et des directeurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, les deux parties ont abordé "le contexte sécuritaire international", soulignant "la nécessité de la conjugaison des efforts pour relever les défis et explorer les voies et moyens à même de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont également échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun", note la même source.

%

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution, au terme de laquelle il a, tout d'abord, "souhaité la bienvenue à la délégation hôte", en soulignant que les relations entre l'Algérie et Cuba "sont profondes et se caractérisent par des liens d'amitié historiques, imprégnés de valeurs et de principes immuables".

"Les relations entre l'Algérie et la République de Cuba sont profondes et se distinguent par des liens d'amitié historiques, imprégnés de valeurs et de principes immuables, qui ont jeté les bases d'une coopération bilatérale exemplaire, basée sur l'entraide, la solidarité, ainsi que sur le soutien aux peuples opprimés et aux causes justes, à leur tête les questions sahraouie et palestinienne", a souligné le Général d'Armée.

"Par ailleurs, les positions des deux pays, dans le cadre du Mouvement des Non Alignés se sont caractérisées par une conformité et une convergence qui émanent d'une conscience commune de la nécessité d'instituer un Mouvement mondial qui défend les intérêts des pays en développement et rejette la polarité", a-t-il ajouté, relevant qu'à ce titre, "les contributions de l'Algérie et de Cuba ont eu un effet considérable et palpable sur l'action de ce Mouvement, dont les motifs ayant prévalu à sa création et au renforcement de ces activités restent d'actualité à l'aune des mutations mondiales actuelles".

Le Général d'Armée a affirmé que "les relations entre les deux pays ont connu un développement continu au niveau des concertations et de la coordination des positions à l'égard des questions d'intérêt commun en soulignant le souci de mettre en oeuvre les visions stratégiques des dirigeants des deux pays, visant la promotion du partenariat entre les deux Armées".

"Les relations entre les deux pays connaissent un développement continu au niveau des concertations, de la coordination des positions envers les questions d'intérêt commun et de la promotion de la coopération multidimensionnelle, que ce soit au niveau politique et économique, ou encore celui du développement humain, comprenant, entre autres, la santé, la culture, les sciences et le sport", a-t-il soutenu.

"Au sein de l'ANP, nous œuvrons à la concrétisation des visions stratégiques des dirigeants de nos deux pays, ayant pour objectif la promotion du partenariat entre nos Armées respectives, et ce, par la création d'une nouvelle dynamique au domaine de la coopération militaire et la mise en place des mécanismes adéquats pour sa mise en oeuvre", a ajouté le Général d'Armée.

De son côté, le Général de Corps d'Armée Joaquin Quintas Sola "a fait part de sa joie de visiter l'Algérie", saluant à cette occasion "la ferme volonté qu'il a constatée chez Monsieur le Général d'Armée, Chef d'Etat-major de l'ANP, à consolider les relations militaires bilatérales et à les hisser à la hauteur des aspirations des dirigeants des deux pays amis afin d'asseoir les bases d'une coopération fructueuse et bénéfique pour les deux parties".

Au terme de cette rencontre, les deux parties "ont échangé des présents symboliques avant que le Général de Corps d'Armée Joaquin Quintas Sola ne signe le Livre d'or de l'Etat-Major de l'ANP", conclut le communiqué.