Algérie: Tlemcen - Des mesures pour l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs dans les ports

Tlemcen — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Ahmed Badani a déclaré, lundi à partir Tlemcen, que son département ministériel a pris une série de mesures visant l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs dans les ports.

M. Badani a souligné, dans son allocution lors de la cérémonie inaugurale des travaux d'une rencontre régionale ayant pour thème la sécurité et la prévention des accidents maritimes et des maladies professionnelles, organisée à la Maison de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen, que "l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs est un grand défi, à commencer par celles inhérentes à la consolidation de la formation professionnelle et à l'élévation de la conscience sanitaire et préventive susceptibles d'éviter les accidents, ainsi que celles relatives à l'accompagnement des pêcheurs à bénéficier des mesures de protection sociale".

Et d'ajouter : "Pour atteindre cet objectif, notre département ministériel a procédé, en coordination avec d'autres secteurs, à l'adaptation du système aux exigences de la sécurité maritime et à l'actualisation de ses programmes, de même qu'il a œuvré, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, à l'amélioration du système de protection sociale des pêcheurs dont l'activité a été intégrée dans la liste des métiers très pénibles".

%

Parmi les actions prises par son département ministériel au profit des pêcheurs dans les ports, en coordination avec le Ministère des Transports, M. Badani a cité, notamment, celles visant à encourager les membres de cette corporation à réhabiliter leurs embarcations, " à travers une batterie de mesures incitatives, dont la dernière en date est relative à l'autorisation d'importation de moteurs d'occasion de moins de 5 ans et d'embarcations de plus de 40 mètres, outre le développement de l'activité de construction et de réparation des navires de pêche, notamment ceux de gros gabarits assurant des conditions de travail plus sûres et plus sécurisées", a-t-il fait observer.

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques a, d'autre part, déclaré que ce secteur d'activités revêt une importance primordiale pour le développement économique et la consolidation de la sécurité alimentaire du pays, du fait de l'énorme potentiel qu'il recèle, indiquant dans ce contexte que la wilaya de Tlemcen figure parmi les plus importantes régions dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.

Une production halieutique estimée 12.100 tonnes, soit plus de 10% de la production nationale, a été réalisée dans cette collectivité locale de l'Ouest, où l'aquaculture et la pisciculture connaissent un développement notable, a fait observer M. Badani.

Et d'ajouter : "Nous assistons, aujourd'hui, au lancement dans cette wilaya du premier projet d'engraissement de thon rouge en Algérie d'une capacité de production prévisionnelle de 950 tonnes, relevant que le thème de la sécurité dans les embarcations de pêche et la protection sanitaire, visant à atténuer la prévalence des maladies professionnelles, figurent parmi les axes prioritaires du secteur, d'où la tenue à Tlemcen de cette rencontre régionale, après une rencontre similaire ayant concerné les wilayas de la région Est du pays, organisée à Annaba au mois de juillet dernier".

M. Badani a suivi un exposé sur le secteur de la pêche et des productions halieutiques et visité une exposition organisée dans le cadre de la rencontre régionale, de même qu'il a supervisé la signature de renouvellement du contrat de partenariat entre la direction locale de la Pêche et de l'aquaculture et l'Université de Tlemcen, ainsi que la signature d'un autre contrat de partenariat entre la direction locale du secteur et celle des services agricoles (DSA), avant d'honorer les proches des victimes du naufrage d'un navire de pêche survenu au mois de juin dernier au large de Ghazaouet.

Au programme de la visite du ministre de la Pêche, figurent, notamment, l'inspection du port de Sidi Youchâa, dans la commune de Dar Yaghmouracene, du projet de réalisation d'une poissonnerie de catégorie "A", du chantier de réalisation d'un abri de pêche et deux chantiers de fabrication et de maintenance des navires de pêche en haute mer d'une longueur de 37 et 40 mètres, ainsi que l'inspection d'une grue pour navires d'une capacité de levage de 250 tonnes et d'un projet d'engraissement de thons rouges, signale-t-on.