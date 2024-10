Togo: Le Vatican a nommé son ambassadeur au pays

Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi a été nommé lundi nonce apostolique au Bénin et au Togo par le Pape François.

Jusqu'à présent chef du bureau du personnel de la section des affaires générales de la Secrétairerie d'État, conseiller de nonciature, le Saint Père lui a attribué le siège titulaire d'Ursona, avec la dignité d'archevêque.

L'annonce a été faite par le cardinal Secrétaire d'État, Pietro Parolin, en présence du substitut, Mgr Edgar Peña Parra, du Secrétaire pour les Relations avec les États et les relations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher, de l'archevêque Luciano Russo de la troisième section et du personnel des différents bureaux.

Né à Córdoba, en Argentine, en 1964, Mgr Ruiz Mainard aura 60 ans le 17 novembre prochain. Il a été ordonné prêtre le 26 mai 1991, s'incardinant dans le diocèse de Santo Tomé. Il a obtenu une licence en théologie dogmatique et un doctorat en droit canonique.

Il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er mars 2000. Au cours de ces années, il a travaillé pour les représentations pontificales en République du Congo et au Gabon, en Slovénie et en Macédoine, en Suisse et au Liechtenstein, à Cuba, en République centrafricaine et au Tchad, en France et, plus récemment, à la section des affaires générales de la Secrétairerie d'État.

Il parle couramment le français, l'anglais, l'italien et le portugais.

Un nonce apostolique est le représentant diplomatique du Saint-Siège auprès d'un État ou d'une organisation internationale. Equivalent à un ambassadeur, il est nommé directement par le Pape et représente l'Église catholique auprès des autorités civiles du pays où il est en mission.

Ce rôle est à la fois diplomatique et ecclésial, car le Nonce sert également d'intermédiaire entre le Vatican et l'Église locale.