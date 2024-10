Sénégal: Bambey - Des innovations agricoles présentées aux producteurs locaux

Bambey — Le Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey (centre) a organisé lundi, en partenariat, avec le Centre d'étude régional pour l'amélioration et l'adaptation à la sécheresse (CERAAS), une journée portes ouvertes pour présenter aux producteurs locaux, des innovations agricoles réalisées dans des parcs de technologies agricoles (PIT), a constaté l'APS.

"Les parcs de technologies agricoles sont essentiels dans le processus de transfert des technologies et de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre. A travers, le soutien à la mise en place des parcs de technologies agricoles, on veut accélérer la transformation de la recherche agricole", a expliqué Dr Niéyidouba Lamien gestionnaire de programmes au CORAF, lors de cette activité.

"Ces parcs sont destinés à être des pôles dynamiques pour la diffusion et la mise à l'échelle des technologies et des innovations agricoles, ouvrant ainsi la voie à une agriculture plus productive et durable", a-t-il ajouté.

Selon lui, l'objectif visé par cette journée portes ouvertes "est de recueillir la perception et les attentes des agriculteurs, des entreprises, des chercheurs, des décideurs, entre autres, acteurs du système alimentaire pour améliorer ces technologies".

"Cette journée portes ouvertes qui a réuni les acteurs des chaînes de valeur des céréales sèches et cultures associées se veut un cadre, pour constater de visu les performances des innovations exposées par rapport aux pratiques paysannes mais aussi booster la productivité agricole", a dit de son côté le représentant du directeur du CNRA de Bambey, Dr Malick Ndiaye.

"Cette rencontre est aussi l'occasion de présenter les performances agronomiques des différentes innovations comparées aux pratiques traditionnelles", a-t-il ajouté.

M. Ndiaye a informé qu'au sortir de cette activité, les organisateurs veulent développer une stratégie de mise à l'échelle des innovations inclusives et efficaces observées dans les parcs de technologies agricoles.

" Cette rencontre revêt une grande importance pour capitaliser les résultats des recherches et permettre aux producteurs d'adopter les technologies agricoles de l'ISRA", a-t-il encore fait valoir.

Le centre d'étude régional pour l'amélioration et l'adaptation à la sécheresse (CERAAS) espère, à travers l'implantation de ces parcs, rapprocher les innovations générées par la recherche des acteurs des chaînes de valeur agricoles pour améliorer leur adoption et les productions.

Le Parc de technologie agricole de Bambey est constitué d'une vingtaine de technologies réparties en cinq groupes que sont : les variétés améliorées, les pratiques agronomiques de résilience au changement climatique, les technologies d'amélioration des productions animales, des technologies sensibles au genre et enfin des technologies de facilitation du travail agricole et de la transformation.

Des ingénieurs agronomes de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), les partenaires techniques et financiers, le représentant du directeur de la SONACOS de Diourbel et des groupements de producteurs locaux ont pris part à la visite des parcs technologies agricoles.

Les PIT sont implantés dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP), piloté par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF) grâce à un appui financier de la Banque mondiale.