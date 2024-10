Sénégal: L'AIMAC inaugure son deuxième campus de formation à Dakar

Dakar — L'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (AIMAC), filiale de l'Aéroport internationale Blaise Diagne (AIBD-SA), a ouvert, lundi à Dakar, son deuxième campus de formation, a constaté l'APS.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, de la Directrice générale de l'AIMAC, Aida Seck Ndiaye, entres autres autorités administratives et locales.

Ce campus est "en phase avec le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050", qui invite à "investir davantage dans tout ce qui est capital humain", pour ainsi "créer des porteurs de développement de demain", a déclaré Malick Ndiaye.

"Le fait d'avoir une académie comme AIMAC qui forme nos jeunes dans les métiers de l'aviation civile, nous permettra d'asseoir notre position aujourd'hui d'être un symbole africain dans le domaine aéronautique", s'est-il félicité.

La mise en service de ce deuxième site de formation par l'AIMAC intervient après celui ouvert à la base aérienne de Thiès en collaboration avec l'armée de l'air où, la première promotion de pilotes et de techniciens en maintenance est déjà en formation.

"La phase trois sera développée au niveau de l'AIBD où, on aura carrément un complexe, un campus, qui va viser l'international à l'image d'autres pays qui ont beaucoup investi sur la formation", a annoncé, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens

Malick Ndiaye a également, au-delà du capital humain, évoqué d'autres projets majeurs tels que l"'extension de l'aérogare, la restriction de notre compagnie aérienne, des leviers forts de ce hub aérien".

A l'en croire, le Sénégal peut se positionner comme "un hub aérien incontournable au niveau de l'Afrique et sur le plan international", si "toutes les forces sont mutualisées".