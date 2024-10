Ile Maurice: Football féminin - Un lourd revers pour conclure

Il ne fallait pas se faire d'illusion face aux championnes en titre et ce qui devait arriver arriva. Maurice s'est lourdement inclinée 9-0 face au Malawi hier dans son dernier match de groupe comptant pour le Cosafa Women's Championship. Les quadricolores n'ont pas eu le temps de respirer dans ce match où le Malawi avait justement besoin de gagner sur un gros score pour éviter le retour du Botswana ou de Madagascar. Finalement, ces deux équipes se sont neutralisées 0-0.

19. C'est le nombre de buts pris par les quadricolores pendant cette phase de groupes. Il y a aussi plusieurs questions à se poser et notamment celle portant sur l'absence de frottement sur la scène internationale pour permettre à nos joueuses de pouvoir un jour rivaliser avec certains pays, même ceux se trouvant dans le bas du classement de la Fifa, comme Maurice d'ailleurs. C'est un peu le constat de Kersley Levrai. «Il faut comprendre que le niveau est très haut et s'assurer que l'on soit compétitif à ce niveau. L'aspect technique et tactique sont des secteurs qu'il faut améliorer», a analysé le technicien.

Pour en revenir à ce match, Chinyamula et Sabinah ont été les bourreaux des Mauriciennes. Elles ont chacune inscrit un triplé et le festival a débuté dès la 8e minute pour prendre fin à la 99e minute après un but de Kenneth. «Ce fut compliqué et on a vu pourquoi le Malawi était champion en titre. On a éprouvé beaucoup de difficultés car il y a l'accumulation de la fatigue et le peu de repos entre deux matches», estime le technicien. L'arbitrage vidéo a été mis à contribution à de nombreuses reprises au cours de cette rencontre puisqu'elle a permis à Maurice de concéder au moins trois buts. «Nous devons nous adapter à la technologie également. Elle fait partie du jeu», poursuit-il.

%

Kersley Levrai est d'avis que son équipe doit enchaîner les matches de ce niveau.

Dans un autre cas de figure, on peut aussi minimiser cette défaite car on se souvient que le Lady Club M s'était incliné 11-0 face au Kenya en 2017. C'était la première participation de nos représentantes à ce tournoi. En 2019, elles avaient subi la loi de la Zambie en cédant sur le score de 15-0 face aux futurs finalistes. Dans ce même tournoi, la Namibie avait dicté sa loi en s'imposant 8-0 face aux quadricolores, toujours en phase de groupes.

D'autre part, les filles n'avaient jamais inscrit le moindre but dans cette compétition. Ce fut chose faite contre Madagascar même si la note était salée à la fin avec un 5-1 pris face à nos voisines. Rappelons que c'est Julie Gopal - élément du FC Lorient en France - qui a marqué l'unique but des quadricolores dans la présente édition. «C'est une équipe qui comprend plusieurs jeunes. Il faut bâtir sur ce que l'on a vu de positif et ne pas abandonner.» Il sera désormais important de savoir quelle sera la suite à donner pour cette formation qui devra définitivement enchaîner les matches sur la scène internationale.

Le Point

Résultats

Maurice 0-5 Malawi

Madagascar 0-0 Botswana

Classement finale

Groupe B J G N P Bp Bc Diff Pts