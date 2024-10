Sénégal: Lutte contre les habitations sur les sites non aedificandi

Le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye en visite dans les zones inondées de la région de Matam pour la deuxième fois depuis le début de la crue, s'est prononcé aussi sur les habitations en zone non aédificandi. « L'assainissement est une priorité, malheureusement, on ne le fait pas. Cela a été toujours une faiblesse. Normalement, avant que les populations ne s'installent dans des zones, il faut que ces zones soient aménagées.

Tel n'est pas le cas, on s'installe, quand il y a des problèmes, on s'active à corriger », fait remarquer l'autorité avant d'annoncer de nouvelles mesures articulées à un changement de paradigmes. Sur ce, Mr Dièye déclare que le ministère qu'il dirige est en train de travailler dans les plans directeurs urbains, pour que partout, dans toutes les villes, on identifie les sites habitables et ceux qui ne le sont pas. «Là où il ne faut pas habiter, l'Etat prendra ses responsabilités pour éviter que cela ne se fasse.

Lorsque les populations sont déjà installées, si on ne peut pas déplacer tout le monde, il faudra mettre des ouvrages (endiguement, travaux d'assainissement. pour les protéger). Et il faudra venir faire des travaux d'assainissement là où c'est possible. Plusieurs localités et quartiers ne sont pas assainis, il y a un gap qu'il faut régler progressivement », soutient-il.

Par ailleurs, le ministre a informé que les services techniques du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement cherchent à exploiter les eaux à l'origine des inondations des lieux d'habitation situés près du fleuve en faisant de sorte que la crue devienne une « opportunité, pas un problème ». « Cette eau, on ne la jette plus, c'est une eau à récupérer par rapport à la réflexion de protéger les communautés.

Il y aura parallèlement une grande réflexion qui sera menée pour que, quand on a des phénomènes comme çà, plutôt que de faire des crues un problème, on en fasse une opportunité ». « C'est beaucoup d'eau qui arrive, on ne va plus jeter 11 à 20 milliards de m3 d'eau dans la mer, on va tout faire pour ouvrir des canaux, des rivières et des lacs artificiels pour drainer l'eau à l'intérieur du pays », a-t-il fait savoir.