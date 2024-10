Sénégal: Attaque du siège de Taxawu - ADHA appelle au respect des principes démocratiques

A l'image des autres organisations des droits humains, Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) aussi condamné les événements violents survenus ce jour au siège du mouvement Taxawu. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, Adama Mbengue et Cie appellent appelle toutes les parties au respect des principes de la démocratie pour des élections apaisées.

Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) a dans un communiqué, exprimé sa plus vive condamnation suite aux événements violents survenus hier, au siège du mouvement Taxawu, signes d'une escalade intolérable de la violence dans le cadre du processus électoral.

Face à ces actes dit-elle « graves et aux dangers qu'ils représentent pour la paix publique, ADHA appelle toutes les parties, y compris les acteurs politiques, les institutions de l'État, les forces de sécurité, et la société civile, à adopter une conduite irréprochable respectueuse des principes de la démocratie et des droits humains, piliers d'un État de droit » a-t-il sur le document.

En outre Adama Mbengue et ses camarades invitent « fermement les autorités compétentes à engager une enquête exhaustive pour identifier les auteurs de ces faits et à engager des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur, y compris les dispositions du Code pénal relatives aux atteintes à la propriété privée et à l'intégrité physique et morale des citoyens. »

En revanche rappelant, l'incompatibilité du recours à la violence avec les idéaux de paix et de respect des droits fondamentaux, « ADHA réitère son engagement inébranlable pour une société démocratique où l'intégrité, la sécurité, et la dignité de chaque citoyen sont protégées », note la source.