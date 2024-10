Cote d'Ivoire: Enseignement technique et professionnel - Inspecteurs et enseignants formés à la conception des manuels scolaires et supports didactiques

L'acquisition de connaissances nécessaires au processus d'élaboration, aux méthodes de rédaction et d'analyse de supports didactiques fait partie des priorités du Cidfor.

Le Centre Ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor) a organisé du 22 au 25 octobre 2024, un atelier de formation à son siège de Cocody. Un atelier qui a reuni 50 participants de toutes les filières techniques et professionnelles sur la conception et l'écriture des manuels scolaires et des supports didactiques.

C'est aussi une sensibilisation des inspecteurs et des enseignants aux supports pouvant être créés à partir de documents disponibles et authentiques dans leur environnement. Dans la mesure où le Cidfor qui organise depuis 2014 les journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique, a fait ainsi la promotion de l'écriture d'ouvrages didactiques. Et ce, en collaboration avec l'Inspection générale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Il s'agit également de l'appropriation par les auteurs des outils de conception et de rédaction desdits supports de sorte à aboutir à une production constante de documents adaptés à une formation de qualité. Le renforcement des capacités des inspecteurs et enseignants assuré par l'inspecteur général N'Diaye Khadidia s'est articulé autour de la méthodologie d'évaluation de manuels scolaires et supports didactiques, sur la méthodologie de conception desdits ouvrages, les compétences requises à leur production et des exercices d'application.

Pour Diallo Kadjata, directrice du Cidfor, il faut continuer de donner les outils et les compétences aux formateurs. « Cela, pour leur permettre de transformer les fascicules en livres conçus et écrits selon les règles pédagogiques et didactiques en vigueur. Et que les enseignants soient capables de transformer leurs manuscrits en supports numériques », affirmer a-t-elle.

Cette formation a eu lieu en prélude au concours du meilleur ouvrage et support didactique que le Cidfor prévoit d'organiser en 2025 dans le cadre des journées du livre technique, professionnel et numérique. Son utile projet est d'abandonner les fascicules en lieu et place de produire de meilleurs ouvrages scolaires. « Ecrire un ouvrage, c'est créer un support crédible, c'est laisser une empreinte durable ».

Quant à Kplao Guei, inspecteur pédagogique, il a salué cette initiative visant à encourager les formateurs à mettre des documents importants à la disposition de cet ordre d'enseignement.