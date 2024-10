Sénégal: Moustapha Guirassy souligne la nécessité d'intégrer les technologies innovantes dans l'enseignement

Dakar — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy a souligné lundi, la nécessité d'intégrer les technologies innovantes notamment le numérique et l'intelligence artificielle dans les enseignements, au profit des enseignants et apprenants.

"Il faut le reconnaitre, nos systèmes éducatifs ne pourraient évoluer efficacement en marge de ces domaines innovants et émergents. Leur intégration dans les programmes éducatifs est justement une grosse opportunité pour nos jeunes élèves qui, le plus souvent, baignent déjà dans des environnements fortement influencés par les outils numériques", a-t-il dit.

Moustapha Guirassy présidait lundi à Dakar avec ses homologues de la Côte d'Ivoire et de la Guinée Bissau, une rencontre régionale pour l'Afrique francophone et lusophone sur "les compétences numériques et en intelligence artificielle pour les enseignants et élèves".

"Les thèmes liés au numérique éducatif et à l'intelligence artificielle (l'IA) constituent un enjeu majeur pour la transformation de nos systèmes éducatifs", a fait savoir le ministre de l'Education nationale, invitant ses pairs, à "conjuguer leurs efforts pour mieux aborder ensemble ce tournant décisif pour nous tous".

Il s'est dit convaincu que "les retombées" de cette rencontre de deux jours qui aborde la question sous l'angle du développement des compétences des élèves et enseignants (...) permettront de "poursuivre les réformes" déjà entamées dans leurs pays respectifs afin de mieux orienter leurs stratégies de prise en charge de la problématique de l'utilisation du numérique et de l'IA dans l'éducation.

Ainsi, il a magnifié "l'expertise et l'esprit prospectif" de l'UNESCO qui a très tôt mesuré les enjeux en produisant trois documents de référence sur la question.

Il s'agit d'un guide sur le rôle de l'Intelligence artificielle dans l'éducation, destiné aux décideurs politiques, d'un Référentiel des compétences des enseignants et d'un Référentiel des compétences des élèves.

"Dans la continuité du processus, 25 pays parties prenantes de l'initiative +Kix Africa 21 Hub+, un consortium qui regroupe l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), la Conférence des ministres de l'Education en langue française (Confemen) et l'Organisation internationale de la francophonie, sont engagés dans la réflexion pour l'approfondissement et l'opérationnalisation de la réforme, en vue d'une utilisation efficace et éthique du numérique éducatif et de l'IA dans leurs contextes respectifs, a expliqué le ministre.

La présente session constitue, selon lui, "une opportunité supplémentaire de conjuguer nos efforts et de mutualiser nos expériences afin d'assurer à notre jeunesse de meilleures conditions d'apprentissage".