Tunisie: Octobre musical de Carthage - Le choeur de la cathédrale Saint-Pierre de Genève à l'honneur

Le choeur de la cathédrale Saint-Pierre de Genève a fait résonner les voûtes de la cathédrale de Tunis, lors de la soirée du 26 octobre. Ce concert gratuit et ouvert à tous a été principalement dédié au «Requiem» de Gabriel Fauré, une œuvre musicale majeure du dix- neuvième siècle.

Le concert rentre dans le cadre du partenariat entre l'Octobre musical, l'Archevêché de Tunis et la cathédrale de Tunis, avec l'appui de l'ambassade de Suisse en Tunisie et celui de la ville de Genève.

Un échange culturel tuniso-suisse

Il s'agit de la deuxième escale de la tournée du chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Le premier spectacle musical a eu lieu à Dar Sebastian à Hammamet. Il a été dédié à Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge et l'un des symboles de l'amitié tuniso-suisse grâce à ses écrits sur la tolérance, l'ouverture d'esprit des Tunisiens et les efforts de modernisation.

Le chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, fondé il y a plus de 20 ans, est réputé pour son interprétation d'un répertoire varié. En offrant un projet musical de grande qualité, il a conquis les publics dans les lieux les plus prestigieux de l'Europe, créant ainsi une tradition d'excellence musicale. Cet ensemble instrumental et vocal est dirigé par sa fondatrice Florence Kraft.

La musique classique et sacrée dans un cadre majestueux

La cathédrale Saint-Vincent de-Paul de Tunis, officiellement appelée cathédrale Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Olive ou simplement cathédrale de Tunis, a été construite entre 1893 et 1897 et reçoit un nombre important de touristes, de fidèles et de visiteurs. Plus qu'un édifice religieux, elle est également au coeur d'une programmation culturelle ambitieuse. Des formations musicales viennent du monde entier se produire en la cathédrale. Leur participation contribue chaque année à la variété de concerts proposés, en termes de formats et de répertoires, l'occasion de nombreuses découvertes musicales.

Cette perle architecturale accueille l'Octobre musical de Carthage depuis quatre ans. Toujours plus nombreux, le public répond chaque année à l'invitation. Sublimé par le lieu majestueux, le concert captivant donné par le choeur de la cathédrale Saint-Pierre de Genève a fait vivre un moment suspendu et privilégié. Fort d'une cinquantaine d'artistes aguerris, chaque note, chaque mélodie, a été interprétée avec une passion ardente, créant une connexion particulière. Les spectateurs ont eu l'occasion d'apprécier des compositions de musique classique sacrée et spirituelle, notamment le «Requiem» de Gabriel Fauré, interprété par le baryton Alexandre Diakoff et la soprano Carolina Acuna avec à l'harmonium Norberto Broggini.

Des compositions de Heinrich Schutz et Ana Parejo Belando ont enrichi cette palette de musiques raffinées qu'offre le concert. Une expérience nocturne unique marquant les efforts des organisateurs de l'Octobre musical qui continuent à célébrer cette tradition et contribuent à maintenir vivante la scène musicale classique en Tunisie, au grand bonheur des mélomanes.