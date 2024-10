Tunisie: Pénalisation des contenus impropres sur les réseaux sociaux - Il était temps !

« Les pratiques inappropriées et les contenus impropres, dont l'influence est négative notamment sur les jeunes, feront l'objet d'enquêtes judiciaires ».

La ministre de la Justice n'y est pas allée par quatre chemins. Elle a ordonné au Parquet de prendre les mesures nécessaires, contre les pratiques inappropriées et les contenus contraires à la morale et aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux

La ministre appelle, dans un communiqué, à l'ouverture d'enquêtes judiciaires, contre tous ceux qui « produisent ou publient des données, des photos ou des séquences vidéo au contenu malséant.

« Ces mesures interviennent en réaction à l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes Tik Tok et Instagram en particulier, pour présenter des contenus inappropriés ou se montrer dans des situations inconvenantes pouvant avoir de l'influence négative sur les jeunes ».

Il fallait le faire et on l'a fait. Décidément, pour connaître les dernières informations ou prendre le pouls de ceux qui n'attendent que ce genre d'événements pour engager des commentaires ou des polémiques qui n'en finissent pas, il suffit de… prendre le métro.

La rame n'était pas trop chargée. Les élèves sont en vacances. Deux paires de voyageurs, visiblement des voisins, s'en donnent à coeur joie. La dernière décision émanant du ministère de la Justice est à l'ordre du jour.

%

Ouf, enfin, le charbonnier est maître chez lui. Nous avons obtenu enfin gain de cause. J'ai personnellement tout fait pour bloquer mon téléphone. Mes deux gamins Pénalisation des contenus impropres sur les réseaux sociaux Il était temps ! « Les pratiques inappropriées et les contenus impropres, dont l'influence est négative notamment sur les jeunes, feront l'objet d'enquêtes judiciaires ». trouvent toujours le moyen de me le subtiliser. Je les surprends régulièrement sur TikTok. Inutile de vous dire ce qu'ils cherchent. Nous avons beau avoir l'esprit large, il y a des limites»

- Vous avez raison. Cela a même tardé. Mais bravo. La Tunisie est toujours à l'avant-garde.

- Oui, mais les esprits chagrins vont trouver dans la décision une atteinte aux libertés.

- Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, nous appuyons pleinement cette décision. Si notre liberté tient à ces saletés, je préfère être sous le joug de ceux qui défendent nos valeurs.

Nous étions déjà à la place Barcelone.

Ce quatuor, décidément, ne rate rien.

«Espérons que toutes les places de Tunis subiront le lifting de la Place Pasteur.

Et voilà! Les décisions prises pour sanctionner ces atteintes aux bonnes mœurs, ont créé un véritable tremblement de terre. Les dépassements enregistrés et contre lesquels butaient bien des familles, sont mis sous contrôle. Nombreux sont les pays qui ont eu peur de toucher à ces tabous ridicules et inacceptables. On l'a fait et par voie de conséquence ouvert la voie à ceux qui hésitaient.

La mère de famille n'a plus besoin de cacher son portable ou de se rendre sur la pointe des pieds dans la chambre de ses enfants. On se chargera de faire la chasse aux contrevenants tout en mettant fin à ces chantages qui ont brisé bien des familles. Ce qui est remarquable, c'est bien cette nonchalance qui fige des décisions que l'on a dû prendre il y a longtemps. Les suicides dont on a reconnu les motifs sont, bien souvent, les conséquences de ces chantages que l'on exerce vis-à-vis de ceux qui sont pris dans les nacelles de manipulateurs sans scrupules.

Les réseaux sociaux ont un revers inacceptable. Ils se sont imposés et réduit la planète à un village où tout se sait et où tout est remis en question en fonction de ce que veulent imposer ceux qui, pour des raisons politiques inavouées, cherchent à introduire le doute, semer les graines de la dissension, poussent à la rébellion des esprits égarés dans les labyrinthes de bien des excès.

Y mettre un terme, du moins pour la bonne santé mentale de nos jeunes était bien une urgence.