Tunisie: Le pays à l'honneur - ONU-Habitat s'engage pour des villes durables au WUF12

Cet événement mondial, axé sur l'urbanisation durable, constitue une plateforme pour aborder les défis contemporains liés à la croissance des villes et à la durabilité.

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) participe à la douzième session du Forum urbain mondial (WUF12), qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2024 au Caire, en Égypte. Cet événement international, consacré à l'urbanisation durable, rassemble des décideurs, des urbanistes, des experts en durabilité et des représentants de la société civile pour discuter des défis et des opportunités liés à l'urbanisation rapide à l'échelle mondiale.

Cette année, la participation de la Tunisie met en lumière les initiatives locales visant à répondre aux enjeux urbains actuels. Au sein du forum, ONU-Habitat soulignera le rôle essentiel de la numérisation dans la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD) au niveau local. Les discussions porteront notamment sur l'amélioration de l'efficacité des services urbains et l'importance d'un développement inclusif.

Les sessions aborderont également des sujets cruciaux tels que la résilience urbaine et la capacité des communautés à s'adapter face aux crises environnementales et climatiques croissantes. Ce dialogue est d'autant plus pertinent pour la Tunisie, où les villes doivent faire face à de nombreux défis liés à l'urbanisation rapide et aux impacts du changement climatique.

Le WUF12 constitue une plateforme stratégique pour partager les meilleures pratiques et renforcer la coopération entre les acteurs publics et privés. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains en Tunisie aspire à positionner le pays comme un modèle de développement urbain durable dans la région Mena.

Ainsi, la participation de la Tunisie au WUF12 témoigne de son engagement à promouvoir des solutions urbaines durables, visant à améliorer la qualité de vie dans les villes et à garantir un avenir résilient et inclusif pour toutes les communautés.