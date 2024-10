Tunisie: Coopération tuniso-italienne - Vers un avenir partagé et prospère

Le point sur les projets financés par la Coopération italienne dans le domaine de l'intensification et la diversification agricoles ainsi que de la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la désertification

L'ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas, s'est rendu au sud de la Tunisie du 24 au 27 octobre derniers pour visiter des projets financés par la Coopération Italienne dans le domaine de l'intensification et la diversification agricole, ainsi que de la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la désertification.

Dans ce cadre, M. Prunas, accompagné du directeur de l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), M. Andrea Senatori, a participé à la cinquième journée promotionnelle dédiée au bioterritoire pilote de Hazoua. Une initiative soutenue par l'Italie et gérée par le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam) de Bari, en collaboration avec le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche (Marhp), qui vise à favoriser la création de cinq zones spécialisées dans les productions biologiques, correspondant aux cinq zones bioclimatiques de la Tunisie.

La délégation a ainsi visité un autre projet dédié au développement rural intégré dans les délégations de Hazoua et Tamerza et mis en oeuvre par le commissariat régional au développement agricole (Crda) de Tozeur, qui vise à réhabiliter les infrastructures d'irrigation et à protéger les périmètres agricoles contre l'ensablement. Le but est d'établir des systèmes d'irrigation adaptés qui garantissent un approvisionnement adéquat en eau. En impliquant plus de 1.000 agriculteurs locaux ainsi que les groupements de développement agricole (GDA), le projet favorise le renforcement de leurs capacités, tout en créant des synergies entre les acteurs locaux pour une gestion durable des ressources.

Une étape fondamentale de la mission s'est déroulée à Rjim Maatoug où la coopération Italienne a financé pendant plus de 20 ans un projet finalisé pour créer des palmeraies dans une zone désertique, où les taux de chômage, surtout chez les jeunes, sont parmi les plus élevés du pays. Après l'intervention de la coopération italienne et du gouvernement tunisien, Rjim Maatoug est maintenant une oasis luxuriante : l'initiative a en effet permis d'arracher au désert environ 2.500 hectares de terres pour les consacrer à la production de palmiers dattiers, assurant ainsi un revenu à plus de 1.300 familles qui se sont installées dans la zone, et ce grâce à la réalisation d'infrastructures de génie civil et à la construction de structures de base comme des logements, des écoles primaires, des lieux de prière et des services commerciaux et administratifs.

La production dans l'oasis de Rjim Maatoug est impressionnante et compte environ 17.000 tonnes de dattes chaque année, ce qui correspond à environ 5% de la production nationale. Cette importante production a été intégrée par des pratiques agricoles durables. C'est ainsi que les palmerais offrent également des produits maraîchers obtenus à travers des pratiques agricoles durables qui impliquent l'usage des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte et la production d'électricité à partir des ressources renouvelables.

Une palmeraie de 300 hectares

Compte tenu des résultats exceptionnels atteints à Rjim Maatoug, la coopération italienne, en partenariat avec le gouvernement tunisien, est maintenant en train de réaliser une autre action de lutte contre la désertification à El Mahdeth, situé à 50 km de Rjim Maatoug et faisant également objet de la visite. En particulier, des travaux de génie hydraulique et routier sont en cours afin de créer une palmeraie de 300 hectares qui pourra héberger autant de familles et valoriser une zone désertique en promouvant la création d'emploi et l'attractivité du sud tunisien qui souffre de dépeuplement.

La mission a été l'occasion pour rencontrer les autorités locales, à commencer par le gouverneur de Tozeur, afin de discuter des perspectives de développement et de possibles nouvelles initiatives.

La visite au sud a mis en lumière les résultats extraordinaires atteints par le partenariat italo-tunisien. Un partenariat concret fondé sur le Plan Mattei et visant à soutenir des initiatives qui encouragent l'intégration des approches de développement et à établir un modèle de développement rural intégré qui réponde aux défis spécifiques de la région, tout en tenant compte les besoins des communautés locales.