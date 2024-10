Tunisie: La Cité des Sciences de Tunis - Un plan stratégique pour répondre aux défis de demain

Avec de nouveaux espaces interactifs, des partenariats renforcés, et une implantation régionale accrue, la CST se positionne comme un acteur incontournable de la vulgarisation scientifique et de l'innovation en Tunisie.

La Cité des Sciences de Tunis (CST), qui célèbre cette année ses 32 ans, est aujourd'hui un acteur majeur de la vulgarisation scientifique en Tunisie. Depuis sa création, la CST s'est imposée comme un centre de référence nationale et internationale, engageant ses ressources et ses efforts pour rendre la science accessible à tous et développer une culture scientifique au sein de la société.

Accueillant annuellement quelque 200.000 visiteurs et organisant plus de 300 manifestations, cet établissement public joue un rôle essentiel dans l'éducation scientifique des jeunes générations et dans la sensibilisation du grand public aux enjeux contemporains.

Sous la direction du Pr. Fethi Zagrouba, la CST poursuit aujourd'hui son engagement pour promouvoir la diffusion du savoir, en s'appuyant sur une stratégie de modernisation de ses espaces et de diversification de ses activités.

« Le plan stratégique pour la période 2022-2026, récemment élaboré, témoigne de cette volonté de s'adapter aux mutations rapides de la technologie et des méthodes de vulgarisation. Ce projet vise à faire de la CST un centre d'excellence, capable de répondre aux attentes des visiteurs et de rester en phase avec les normes internationales les plus exigeantes », a indiqué Pr Zagrouba.

Il a ajouté que parmi les initiatives concrètes, la CST prévoit la rénovation et la réouverture de plusieurs espaces thématiques d'ici la fin de l'année 2024. Parmi eux, le Pavillon de l'Eau, qui s'inscrit dans une initiative de coopération internationale, sensibilisera les visiteurs à l'importance de la préservation des ressources hydriques. L'exposition, interactive et innovante, est conçue pour toucher un large public, en particulier les jeunes, en encourageant l'adoption de pratiques durables. En parallèle, un nouvel espace dédié aux enfants de 4 à 12 ans ouvrira également ses portes.

Cette exposition, imaginée et réalisée par des Tunisiens, comprendra 13 modules interactifs, permettant aux plus jeunes de découvrir des principes scientifiques et mathématiques de manière ludique. Enfin, un Laboratoire de Physico-Chimie de l'Environnement et du Développement Durable, ainsi qu'un espace d'innovation, le City'Lab, viendront compléter cette nouvelle offre, offrant aux visiteurs des expériences concrètes et interactives en matière d'apprentissage scientifique.

Par ailleurs et afin de renforcer son rayonnement, la CST s'emploie également à décentraliser ses activités à travers l'implantation d'antennes régionales. L'antenne de Tataouine, active depuis 2014, est en cours de rénovation et bénéficiera de nouvelles expositions, dont un planétarium numérique.

Et dans le cadre d'un partenariat avec les autorités locales et des entreprises de la région, une seconde antenne ouvrira à Kasserine avant la fin de 2024. « Avec une superficie de 3.000 m2, elle abritera des espaces variés, incluant une exposition d'astronomie, un FabLab et une médiathèque. Ces projets illustrent l'engagement de la CST à promouvoir une culture scientifique accessible à tous, y compris dans les régions éloignées de la capitale », a-t-il encore précisé.

La CST ambitionne également de renforcer et d'élargir ses partenariats nationaux et internationaux. Dans le cadre de sa coopération avec Universcience, à Paris, elle proposera deux nouvelles expositions : Huit milliards d'humains, qui questionne la croissance démographique, et Science et Sport, qui explore le rôle de la science dans la performance sportive. Par ailleurs, la CST enrichit le programme de son planétarium numérique en multipliant les collaborations, notamment avec l'Ambassade des États-Unis, le Parc Scientifique de Grenade en Espagne, et l'Association des Planétariums Arabes.

Finalement et non moins important, la CST met un point d'honneur à optimiser la logistique et la fonctionnalité de ses équipements pour garantir une expérience de qualité à ses visiteurs. « La maintenance des installations est priorisée pour assurer leur durabilité, et un projet de modernisation de la gouvernance est en cours, avec un accent particulier sur la digitalisation des processus... Grâce à cette feuille de route, la CST renforce son engagement en faveur de la science, de l'éducation et de l'innovation, contribuant à l'épanouissement des générations futures et au développement d'une Tunisie scientifiquement éclairée », a conclu le DG.