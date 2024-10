Le Chef de l'Etat a dépêché le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, qui tiendra des réunions bilatérales avec ses homologues africains pour examiner les relations existantes et échanger sur des questions touchant à la sécurité et à la paix dans la région.

Sur instructions du Président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, prendra part aux travaux de la 19e session ordinaire de la Conférence ministérielle et de la 23e session ordinaire du Sommet du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), qui se tiendront dans la capitale du Burundi, Bujumbura, du 29 au 31 octobre 2024.

En marge de ces travaux, Mohamed Ali Nafti tiendra des réunions bilatérales avec ses homologues africains pour examiner les relations existantes et échanger sur des questions touchant à la sécurité et à la paix dans la région. Il rencontrera également des entrepreneurs tunisiens établis au Burundi.

Un marché prometteur

Mis en place en décembre 1994, le Comesa constitue la plus vaste entité économique en Afrique en termes de commerce et d'investissements, avec pour objectif l'établissement d'une grande unité économique et commerciale et la réalisation de la prospérité économique par le biais de l'intégration régionale. Sur le plan géographique, le Comesa couvre environ les deux tiers du continent africain, rassemblant 21 États membres, dont la Tunisie, avec une population de plus de 640 millions d'habitants, un PIB de 805 milliards de dollars américains et des échanges commerciaux atteignant 324 milliards de dollars par an. Son secrétariat général est situé dans la capitale zambienne, Lusaka.

Dans ce cadre, le Comesa est considéré comme étant l'un des modèles les plus prometteurs en matière de renforcement du processus d'intégration en Afrique, et représente un tremplin vers un nouveau modèle de développement économique fondé sur la diversification des activités économiques, le soutien au commerce solidaire et la création de la valeur ajoutée.

Depuis le 1er janvier 2020, la Tunisie a entrepris plusieurs mesures pour mettre en oeuvre les engagements découlant de son adhésion au Comesa, en vue de promouvoir et de diversifier ses exportations vers les pays membres.