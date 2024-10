Cette édition mettra l'accent sur l'intelligence artificielle générative et ses applications dans le secteur éducatif. Des experts du monde entier partageront leurs expériences, offrant ainsi un cadre d'échange et de discussion entre professionnels, spécialistes et décideurs en matière éducative.

La deuxième conférence internationale arabe sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, organisée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), se tiendra aujourd'hui et demain à Tunis.

Cette édition mettra l'accent sur l'intelligence artificielle générative et ses applications dans le secteur éducatif. Les participants auront l'opportunité d'explorer les dernières avancées technologiques dans ce domaine, notamment les modèles linguistiques de grande taille (LLMS).

Des experts du monde entier partageront leurs expériences réussies concernant l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation, offrant ainsi un cadre d'échange et de discussion entre professionnels, spécialistes et décideurs en matière éducative.

Participation de 20 pays arabes et non arabes

La conférence prévoit également d'aborder des questions éthiques et des défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation, renforçant ainsi la nécessité d'une approche réfléchie et responsable dans l'adoption de ces technologies.

Avec la participation de 20 pays arabes et non arabes, cet événement représente une plateforme unique pour favoriser la collaboration et l'innovation dans le domaine éducatif.

Il est à rappeler par ailleurs que l'Alecso encourage ce genre d'initiatives et a déjà entrepris plusieurs actions visant à promouvoir l'introduction des nouvelles technologies dans le domaine éducatif. D'ailleurs, en marge de l'événement « Semaine de l'Apprentissage Numérique », organisé par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) à son siège à Paris, du 2 au 5 septembre 2024, le directeur du département des Technologies de l'Information et de la Communication à l'Alecso, Mohamed Jemni, a rencontré Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l'Unesco chargé du secteur de l'Information et de la Communication, pour renforcer la coopération entre les deux organisations et étudier les détails des projets actuels mis en oeuvre par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication de l'Alecso.

« Troisième conférence sur les ressources éducatives libres » en novembre prochain

Cette rencontre a aussi mis l'accent sur les initiatives liées à l'intelligence artificielle, qui visent à promouvoir l'éducation et la culture dans le monde arabe grâce à l'utilisation des technologies modernes. Il est également important de signaler que cette coopération continue entre l'Alecso et l'Unesco est primordiale dans des domaines communs tels que l'intelligence artificielle dans l'éducation, l'éthique de l'intelligence artificielle et les ressources éducatives libres.

Il a souligné que l'Unesco s'apprête à organiser la « Troisième conférence sur les ressources éducatives libres » en novembre prochain aux Émirats arabes unis.

C'est une conférence qui se tient tous les cinq ans. La première a eu lieu à Paris en 2012, et la deuxième à Ljubljana, en Slovénie, en 2017. Les deux organisations ont insisté sur le renforcement de la coopération à l'avenir, notamment dans l'échange d'expertise et la participation à des événements et à des projets d'intérêt commun, ce qui permettra à renforcer le rôle des technologies modernes en matière d'éducation et de culture aux niveaux régional et international.