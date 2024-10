Tunisie: Deuxième édition des «Oasis Days», du 31 octobre au 3 novembre à Gabès - Préservons l'oasis de Chenini

Au programme une exposition d'arts visuels où l'on peut découvrir les oeuvres de Ferielle Doulain Zouari, abritée par le Musée des arts et traditions populaires de Gabès; une exposition de bandes dessinées de Asma Bennani et Moez Tabia à la Résidence K (sise Rue Kahena à Bab Bhar), un workshop de cuisine et un concert de musique avec Aymen Koubâa et Teskra à l'oasis de Chenini.

La manifestation écoculturelle «Oasis Days» est de retour à Gabès, avec une nouvelle édition qui se tiendra du 31 octobre au 3 novembre 2024. Au programme : de l'art visuel, de la musique, des déambulations théâtrales, des cercles de réflexion et, plus encore, le tout au coeur d'une oasis en péril mais pleine d'espoir. Portée par l'association Focus Gabès en partenariat avec la société civile locale, les «Oasis Days» sont une occasion de renouer avec l'héritage environnemental et culturel de la région. Lancées en 2023 avec pour mission de traiter en profondeur les causes de la maltraitance infligée à l'oasis de Chenini et les solutions à mettre en place pour la sauvegarder, leur objectif est d'alerter sur la disparition inéluctable de l'oasis si rien n'est entrepris pour contrer le fléau de l'urbanisme et l'assèchement de ses nappes phréatiques.

Pour cette deuxième édition, un cercle de réflexion intitulé «Faire culture» réunira des spécialistes invités par le Pr Samiha Khelifa, enseignante et chercheure en charge de l'unité de recherches transdisciplinaires sur les individus, les institutions et les mutations (TIIM) à l'École supérieure des sciences et technologies du design (Essted), qui traiteront du triptyque «Territoire-Habitat-Société» dans l'objectif de définir avec des membres de la société civile de Gabès, et sur la base de leur expérience, des actions concrètes en lien avec ces composantes.

Au programme, également, une exposition d'arts visuels qui met en lumière les oeuvres de Ferielle Doulain Zouari, abritée par le musée des arts et traditions populaires de Gabès, une exposition de bandes dessinées de Asma Bennani et Moez Tabia à la Résidence K (sise Rue Kahena à Bab Bhar), un workshop de cuisine et un concert de musique avec Aymen Koubâa et Teskra à l'oasis de Chenini.

La balade théâtrale de cette édition, guidée par Mabouk Jabri, annonce un spectacle de l'acteur Abdelmonem Chouayat et prendra son départ de la grande mosquée de Chenini.