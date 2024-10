interview

L'économie numérique, c'est avant tout la digitalisation de nos sociétés et de nos entreprises. Cela touche à tous les aspects de notre quotidien professionnel, des transactions financières aux processus internes des entreprises. L'Intelligence Artificielle (IA), quant à elle, est l'épine dorsale de cette transformation numérique. Elle va bien au-delà de l'automatisation des tâches : elle apporte une intelligence aux données, permettant d'anticiper des tendances, de mieux comprendre les comportements, des consommateurs et d'ajuster les stratégies en temps réel. Abir Jlassi Sdiri, experte en e-business, marketing digital et neuromarketing, nous donne de plus amples détails sur ce sujet.

Quelle est l'importance de l'Intelligence Artificielle dans la digitalisation des entreprises ?

Aujourd'hui, il est impossible de parler de transformation numérique sans évoquer l'IA. C'est elle qui permet aux entreprises de passer d'un modèle réactif à un modèle proactif. Prenons l'exemple du secteur bancaire : l'IA y est utilisée pour anticiper les comportements à risque et prévenir la fraude bien avant qu'elle ne se manifeste. Cela permet non seulement de réduire les pertes financières, mais aussi de renforcer la confiance des clients. Dans mon travail de consultante, j'ai aidé des entreprises à intégrer des systèmes d'analyse prédictive pour optimiser leur supply chain, ce qui leur a permis de réduire considérablement les délais de livraison tout en ajustant leurs stocks en fonction des prévisions de vente. L'IA rend ces processus non seulement plus fluides, mais surtout plus intelligents.

%

Comment l'IA aide-t-elle à développer la productivité des entreprises ?

L'IA permet de libérer du temps et des ressources pour des tâches à forte valeur ajoutée. C'est un véritable atout dans les entreprises où l'on observe souvent une surcharge de tâches répétitives. Par exemple, j'ai travaillé avec une entreprise de services où l'implémentation d'un chatbot intelligent a permis de répondre à 60 % des questions des clients de manière autonome, réduisant ainsi le temps d'attente et permettant aux employés de se concentrer sur des problématiques plus complexes. La réussite du modèle nous a encouragés à le dupliquer pour nos clients dans le secteur du tourisme médical et de l'hôtellerie. Dans le cadre de mes missions de consulting, je montre aux dirigeants comment l'IA peut devenir un moteur de productivité à tous les niveaux, que ce soit dans les ventes, les RH ou encore la gestion des projets.

Est-ce que l'IA encourage l'innovation dans le secteur numérique ?

L'IA, par sa capacité à traiter des données en masse et à tirer des conclusions pertinentes, pousse constamment les limites de l'innovation. Par exemple, dans le domaine médical, des algorithmes sont capables de prédire le développement de certaines maladies en analysant de grandes bases de données génétiques. C'est révolutionnaire! En marketing digital, l'IA permet de créer des expériences client hyper-personnalisées, optimisant les taux de conversion de manière significative.

Dans mon travail, je montre souvent à mes clients comment des outils comme les assistants virtuels ou les algorithmes de recommandation peuvent transformer non seulement l'expérience client, mais aussi leur stratégie d'innovation. J'ai assisté récemment des PME qui ont pu multiplier leur CA grâce à l'intégration de l'IA dans leur process commercial et analyse de la data, nous avons pu trouver ensemble de nouvelles manières de capter des leads ou en optimisant leurs campagnes publicitaires.

Quel est votre regard pour l'avenir de l'IA dans la croissance de l'économie numérique ?

L'avenir de l'IA est extrêmement prometteur, surtout dans le contexte actuel où la donnée devient le «nouvel or». Nous entrons dans une ère où les entreprises qui sauront utiliser l'IA pour exploiter cette donnée auront un avantage concurrentiel majeur. Que ce soit pour optimiser les processus internes, améliorer la relation client ou même concevoir des produits plus adaptés, l'IA continuera de transformer le paysage économique.

Personnellement, je prévois une démocratisation de l'IA avec des solutions plus accessibles aux PME, mais aussi une prise de conscience sur l'importance de l'éthique dans l'utilisation de ces technologies. Je suis également persuadée que l'IA jouera un rôle central dans des secteurs encore peu exploités, comme l'éducation et l'écologie, en proposant des solutions sur mesure basées sur l'analyse de données comportementales et environnementales.

Par exemple, j'ai mis en place des algorithmes de machine learning pour des entreprises de e-commerce afin d'optimiser leurs campagnes publicitaires et d'augmenter leur retour sur investissement (ROI). Dans mes formations, notamment en France, je forme les futurs managers et responsables marketing à intégrer ces technologies dans leurs stratégies opérationnelles. L'IA permet de développer des parcours de formation adaptés aux besoins des apprenants, ce qui est essentiel dans le contexte de la reconversion professionnelle vers les métiers du digital.