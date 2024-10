Tunisie: Emploi des jeunes - Mettre en place des concepts innovants et adéquats

Grâce à un labyrinthe composé de panneaux informatifs qui retracent les différents services d'emploi en Tunisie, les jeunes demandeurs d'emploi ont pu découvrir les opportunités professionnelles disponibles sur le marché du travail en Tunisie mais aussi en Allemagne.

Plusieurs centaines de jeunes étudiants et demandeurs d'emploi ont participé à la 2e édition de « Forsa Street». Organisée par la coopération GIZ à travers son projet ZME (Centre tuniso-allemand pour la migration et le développement) et en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette initiative vise à rapprocher les jeunes du monde professionnel grâce à un concept innovant et pertinent, à savoir le parcours labyrinthe. En effet, ce labyrinthe, composé de 40 panneaux informatifs, retrace les différents services et opportunités destinés aux jeunes Tunisiens en quête d'emploi.

Les conseillers présents ont joué un rôle clé, en présentent des conseils et une orientation personnalisée aux jeunes qui cherchent à explorer de nouvelles opportunités en matière de formation professionnelle, entrepreneuriat ou d'emploi aussi bien au niveau national qu'international.

Les jeunes ont ainsi pu interagir directement avec ces experts, ce qui leur a permis de mieux comprendre les défis et les opportunités du marché du travail. Ce labyrinthe comprend également un espace à part entière où des experts du Centre Tuniso-Allemand (CTA) ont mis à disposition des visiteurs leur expertise dans le domaine de l'emploi. L'événement a été inauguré samedi 26 octobre à La Cité de la culture et s'est déroulé sur deux jours.

L'emploi et la formation professionnelle, domaines clés de la coopération tuniso-allemande

Dans son mot d'ouverture, l'ambassadrice d'Allemagne en Tunisie, Elisabeth Wolbers, a mis l'accent sur les efforts de partenariat déployés entre la Tunisie et l'Allemagne dans les domaines de la formation, l'éducation, l'enseignement et l'employabilité. Rappelant le partenariat de longue date entre les deux pays, l'ambassadrice a affirmé qu'avec la présence de plus de 300 entreprises allemandes, employant plus de 90.000 personnes, l'Allemagne est un des plus importants investisseurs en Tunisie.

Elle a souligné que la qualification et le savoir-faire acquis des jeunes diplômés figurent parmi les principaux facteurs attractifs pour les entreprises allemandes qui continuent de recruter ici en Tunisie, offrant ainsi de nouvelles perspectives à la jeunesse tunisienne.

Wolbers a, en outre, ajouté que la formation professionnelle, le développement d'une économie durable et la création d'emplois sont des domaines clé de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et la Tunisie. Une coopération qui a contribué, selon ses propos, à offrir de l'emploi à plus de 50.000 personnes et à améliorer les revenus de 66.000 Tunisiens.

«L'événement «Forsa Street» est aussi en partie le fruit de cette coopération. Et cette année, il y a eu un petit focus sur les opportunités en Allemagne. Je trouve qu'il est très important d'abord de montrer les opportunités dans mon pays, mais aussi de montrer qu'il y a également ici l'offre de conseils, d'informations, d'orientations qui aident ceux qui sont intéressés, à bien s'informer et identifier les opportunités qui correspondent à leurs intérêts, attentes et qualifications», a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté que la coopération entre les deux pays dans le domaine de la migration professionnelle vise à la fois le développement professionnel et personnel des jeunes ainsi que le développement de leur pays d'origine. Car, selon ses dires, avec leur expérience et les nouvelles compétences acquises à l'étranger, les Tunisiens de la diaspora peuvent contribuer à l'investissement, à la croissance, au développement économique dans leur pays natal. Un sujet que l'ambassadrice a qualifié d'important et qui mérite une attention particulière en vue de le bien maîtriser et de le gérer d'une façon gagnant-gagnant.

Les efforts se poursuivent

De son côté, Mounir Dakhli, directeur général de la Coopération internationale au sein du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, a souligné que cet événement revêt une importance particulière, car il marque «la continuité des efforts conjoints de la Tunisie avec la coopération allemande pour offrir aux jeunes des opportunités concrètes et durables». Il a ajouté que «Forsa Street» reflète cette ambition commune entre la coopération allemande et le ministère de promouvoir les opportunités professionnelles, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale. «Nous sommes convaincus que ce genre d'initiatives est de nature à contribuer au renforcement de l'autonomisation économique de la jeunesse tunisienne», a-t-il conclu.