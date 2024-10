Cameroun: La Ligue d'Egalité - C'est parti pour la quatrième édition au pays

Développé par la FUNDACIÓN LALIGA et l'ONG Petrichor, ce projet pionnier est un succès sportif et social dans la région.

La Ligue d'Égalité, un projet social développé par la FUNDACIÓN LALIGA et Petrichor, se poursuit pour une quatrième saison consécutive dans la capitale du Cameroun, Yaoundé.

C'est là que se trouvent les premières et seules ligues de football réglementées pour les filles de moins de 13, 15 et 17 ans dans ce pays d'Afrique centrale.

Depuis le lancement de cette initiative en février 2022, son impact et sa portée n'ont cessé de croître. La ligue est devenue un véritable spectacle sportif pour les femmes et a facilité l'inclusion et l'épanouissement personnel des jeunes filles. Ce programme a été développé dans le but de donner aux filles de la région centrale du Cameroun la possibilité de participer à un football organisé, en pouvant profiter de toutes les leçons que peut apporter la pratique d'un sport.

Grâce à La Ligue d'Égalité, les plus de 480 participants, dont des joueuses et des entraîneurs, peuvent jouer au football dans un espace sûr et amusant. Elles peuvent apprendre l'importance de la camaraderie, de la tolérance et du leadership, tandis que l'initiative promeut également l'égalité des sexes dans le sport.

%

La quatrième édition de la compétition a débuté samedi dernier à la Rain Forest International School et, pendant les quatre prochains mois, les catégories U13, U15 et U17 seront en compétition. Huit clubs de Yaoundé seront représentés : Sporting, Boston FC, Espoir Académie Football, Petrichor Elite, Espérance, Mella & Reyre, Exponentiel et Christian Foot Académie.

En outre, une activité complémentaire mise en oeuvre la saison dernière se poursuit, car le projet soutiendra également plus de 200 filles de 8 à 12 ans à travers une initiation à un programme socio-sportif dans leurs communautés. Ces filles recevront des équipements sportifs et pourront accéder à une formation dirigée par des experts en football, leadership et en habitudes saines.

Ce programme offrira une fois de plus un cours pour que les entraîneurs apprennent auprès des instructeurs de la FUNDACIÓN LALIGA, en utilisant la méthodologie « Values to Win ». Ce type de formations a été très bien accueilli par ceux qui ont participé aux trois premières éditions.

Olga de la Fuente, directrice de la FUNDACIÓN LALIGA, a déclaré : « C'est très positif de voir la consolidation de ce programme qui suscite tant d'enthousiasme et d'intérêt chez les femmes de cette région, qui voient désormais le sport comme une opportunité de croissance personnelle, en renforçant leur estime de soi et leurs compétences sociales et en développant des habitudes saines. »

Georges-Henri Alladjim, délégué international de LALIGA au Cameroun, a ajouté : « Dès le premier jour de cette aventure, LALIGA a pu compter sur des partenaires exceptionnels pour impulser des transformations positives pour cette communauté au quotidien. En rendant autonomes les filles grâce à des activités sportives, en conduisant à des niveaux plus élevés d'inclusion et de solidarité, et en aidant les filles à nouer des amitiés à long terme malgré leurs différences, nous démontrons le véritable pouvoir de notre football. »

Paul Dreisbach, président de Petrichor et co-fondateur du projet, a souligné la nature plus large de l'initiative : « Cette ligue est plus qu'une ligue de football. Il s'agit de fournir une plateforme aux filles pour développer les compétences dont elles ont besoin pour réussir dans la vie, sur et en dehors du terrain. Nous aidons à former de futurs leaders qui seront les moteurs d'un changement positif dans leurs communautés. »

Après le succès de La Ligue d'Égalité au Cameroun, le programme a été étendu à d'autres pays africains au cours de l'année écoulée, notamment au Kenya. Depuis mai, une première édition de ce programme de sport et de formation a été lancée au Kenya pour plus de 400 filles du quartier de Kibera, l'un des quartiers les plus défavorisés de Nairobi. Le projet atteint également la ville du Cap en Afrique du Sud, où se tiendra un tournoi de six semaines, reproduisant le même modèle qui a rencontré un grand succès au Cameroun.