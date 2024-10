Ile Maurice: Le nouveau comité directeur constitué avec Michel Mayer comme président

C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée la passation de pouvoir à la tête de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), hier. En effet, comme nous le disions dans notre édition d'hier, Michel Mayer a accédé à la présidence succédant ainsi à Jean-Philippe Lagane qui a finalement décidé de ne pas se présenter de nouveau.

La distribution des postes a été effectuée. Norbert Froget conserve la vice-présidence alors que son épouse, Dominique, hérite du poste de secrétaire générale. Sandra Quevauvilliers l'assistera. Dominique Béchard agira comme trésorier et sera secondé par Mathieu Rivet. Sébastien Achille, Ajay Ramadhin, Jean-Philippe Lagane, Vivian Rouillon et Rossan Luckhun siégeront en tant que membres.

«L'ambiance était bonne et nous avons eu un bon partage. J'ai présenté ma vision des choses et j'ai proposé la mise en place de commissions. Donc, il y aura comme c'était déjà le cas la commission VTT sous la responsabilité de Mathieu Rivet, une autre pour s'occuper de la détection et de l'encadrement des jeunes, une commission vélo pour tous et la route se partage avec Dominique Béchard à sa tête et une commission sportive avec Ajay Ramadhin. Rossan (Luckhun) aura la responsabilité des équipements. Sandra Quevauvilliers et Dominique Béchard travailleront aussi sur le cyclisme féminin qu'il faut développer. Il faudra que ces commissions puissent s'auto-financer», indique Michel Mayer.

*«Je sens beaucoup de motivation chez tous les membres. Les nouveaux arrivants auront la place pour évoluer. Je reste persuadé que cette équipe est soudée et que tous les membres regardent dans la même direction. Si on travaille dans la sérénité, les quatre années de mandat vont bien se passer», se réjouit le nouveau président.

Michel Mayer compte se mettre très vite au travail et sa priorité sera d'effectuer un état des lieux de la situation financière. «Il nous faudra aussi trouver un nouveau manager et remplacer Kamla qui va prendre sa retraite comme secrétaire administrative», dit-il.

Par contre, le recrutement d'un nouveau directeur technique national (DTN) pour remplacer Trevor Court qui a soumis sa démission n'est pas pour tout de suite. «Nous allons prendre notre temps pour trouver un nouveau DTN. Michel Theze va nous guider pour le choix des courses internationales pour la sélection. Et il se peut que nous fassions appel à des directeurs sportifs locaux ou étrangers pour des missions spécifiques dans un premier temps. On recrutera un DTN à plein temps par la suite», précise notre interlocuteur.

«Nous attendons aussi la nomination du prochain ministre des Sports. Une fois qu'il sera en poste, nous solliciterons une rencontre pour lui présenter notre projet. Nous aurons besoin de son soutien parce que le cyclisme coûte de plus en plus cher», conclut Michel Mayer.

Le comité directeur (2024-2028)

Président : Michel Mayer

Vice-président : Norbert Froget

Secrétaire-général : Dominique Froget

Assistant-secrétaire : Sandra Quevauvilliers

Trésorier : Dominique Béchard

Assistant-trésorier : Mathieu Rivet

Membres : Sébastien Achille, Ajay Ramadhin, Jean-Philippe Lagane, Vivian Rouillon et Rossan Luckhun