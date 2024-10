Ile Maurice: De l'aérospatiale à la politique, Kawshal Koonjul prend son envol

Guttish Kumar Koonjul, plus connu comme Kawshal Koonjul, a décidé de garder les pieds bien ancrés sur la terre ferme pour ces élections générales. Il a quitté son domaine pour se lancer dans le nouvel univers de la politique au no 17 (Curepipe-Midlands). Un changement notable pour ce quadragénaire, qui est ingénieur dans l'aérospatiale.

Marié et père d'une fille de sept ans, ce Mauricien a, durant quelques années, quitté son pays pour vivre une aventure particulière. «J'ai étudié dans plusieurs pays, de l'Afrique du Sud aux États-Unis, en passant par la France. Aujourd'hui, je vis à Montréal où j'ai travaillé dans le domaine de l'aérospatiale. J'ai passé quelques années chez Airbus, puis chez Bombardier à Montréal.» Or, depuis 2012, il a ressenti l'envie d'aider son pays natal. C'est ainsi que NextGen est né, un groupe rassemblant des professionnels mauriciens de la diaspora, ainsi que des résidents de l'île. «Beaucoup de jeunes et de moins jeunes aspirent à la méritocratie, et l'absence de méritocratie pourrait nuire au pays.»

Grâce à NextGen, il constate que l'île est à bout de souffle, notamment après des décennies de politiques depuis les années 1968. «Un souffle nouveau est nécessaire. Depuis 2012, nous avons commencé à réunir des intellectuels mauriciens aux quatre coins du monde. Nous avons un plan pour redresser le pays et le reconstruire correctement. Mais il faut des jeunes comme moi, avec le courage de s'engager. Nous disposons de personnes compétentes et intègres, prêtes à contribuer.»

Il précise toutefois que sa candidature n'a pas été sans concessions. «J'ai quitté mon emploi en 2017 pour m'engager pleinement dans ce projet. Cela a été un grand sacrifice pour ma famille et moi.» Résidant au Canada, il confie avoir dû faire de nombreux allers-retours au cours des dernières années. «Mais depuis six mois, je suis installé à Maurice.» Ce sera la première fois que lui et son parti se lancent dans l'arène politique