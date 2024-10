Ile Maurice: La rencontre des start-ups innovantes

Le Dubai Harbour, centre économique et commercial, était plein à craquer le dimanche 13 octobre. L'Expand North Star, une partie du programme de GITEX Global, a réuni sous un immense toit des start-ups et des investisseurs.

Quelque 2000 start-ups coréennes, indiennes, dubaïotes et du reste du monde étaient présentes pour faire connaître leurs dernières innovations. A Dubaï, les grands esprits se rencontrent.

GITEX Global qui s'est tenu du 13 au 16 octobre au Dubai World Trade Centre (DWTC), est l'un des plus importants évènements tech et start-up de la planète. Le thème choisi cette année, «Global collaboration to forge a future AI economy», a réuni investisseurs, experts, start-ups, académiciens et chercheurs.

L'Expand North Star permet la rencontre des gens qui pensent au monde de demain, de ceux qui réfléchissent aux solutions pour rendre la vie plus facile. Le tout en s'appuyant sur la technologie de pointe, l'intelligence artificielle. «La technologie va définitivement révolutionner le monde de demain. Les choses changent. L'intelligence artificielle fait et fera partie de notre quotidien. Cependant, l'IA ne sera pas la solution à tous les problèmes de l'humanité. L'homme restera au coeur de tout développement parce que certaines aptitudes sont irremplaçables telles que la faculté de négocier, l'empathie, l'éthique,» explique Qaiser Khan, entrepreneur et chercheur à l'université d'Oxford en Angleterre.

La technologie au service de la médecine

Au GITEX Global, des start-ups indiennes ont marqué le coup. Plusieurs d'entre elles, ont développé des solutions technologiques au service de la santé. Le Dr Zia Ul Hasan Saquib de BioScan AI Innovative Solutions a mis au point un scanner à l'aide d'une caméra qui permet en 60 secondes de détecter si une femme a un problème au sein.

«Le scanner permet d'identifier une différence de température dans le sein et cela peut indiquer une forme de cancer à un stade très précoce. Une mammographie peut être très stressante et intimider de nombreuses femmes. Par contre, le scanner que nous avons développé est moins contraignant. Je dois préciser qu'il ne remplace pas une mammographie traditionnelle mais qu'il est complémentaire. Et quand on détecte une anomalie, la personne peut consulter un médecin,» explique Zia Ul Hasan Saquib.

BioScan AI Innovative Solutions a aussi développé un scanner pour les yeux. L'appareil très facile à utiliser donne en quelques secondes l'état des cellules et des vaisseaux sanguins de la rétine. «Plus un problème est détecté tôt, plus le patient a de meilleures chances de guérison.»

Il explique que certains médecins sont encore réticents à utiliser ces dernières technologies. «Il faut davantage de formation et d'explications auprès du personnel médical. Cependant, les oncologistes sont plus réactifs aux nouvelles technologies que les radiologues qui sont très attachés à leur formation classique.»

Medblue, également de la Grande Péninsule, a développé une technologie qui évite d'avoir recours aux tests sanguins chez les nourrissons. «Il est difficile de faire des tests sanguins chez les nouveau-nés et souvent cela cause des infections. Grâce à la spectrophotométrie, nous sommes capables de savoir si le bébé est anémique ou s'il a la jaunisse par exemple. Bien sûr, cette technologie que nous avons introduite en 2021 ne permet pas de tout détecter mais elle aide grandement la médecine. Elle est précise à 97 % comparée aux tests sanguins. L'intelligence artificielle vient corriger les erreurs possibles de la spectrophotométrie. Des hôpitaux à Lucknow, Hyderabad utilisent ce système qui a été testé sur quelque 7000 bébés,» explique Jitesh Pandey.

Un monde plus vert

D'autres start-ups indiennes réfléchissent au monde de demain et aux solutions possibles pour réduire la pollution, pour recycler et pour créer un environnement durable. C'est le cas de Sustainability & Green Tech.

«Nous sommes un one-stop-shop en matière de sustainability. Nous implémentons des stratégies pour des entreprises. Notre expertise nous permet de conseiller en matière de gestion des déchets, des ressources en eau, de l'empreinte carbone par exemple. Nous collaborons avec des entreprises dans le sous-continent indien et en Afrique. L'innovation et la technologie permettent de faire des avancées significatives pour un monde plus durable. Nous participons à l'élaboration du plastique recyclé pour la construction des routes,» précise Ashrut Gholap.