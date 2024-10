Après Saint Louis, le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, était en visite dans les zones inondées de la vallée du fleuve Sénégal. Face aux populations sinistrées, il annoncé des mesures durables et structurelles pour un plan d'ensemble sur toutes les villes qui ont été impactées par les crues.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye s'est rendu au quartier de Afia, dans la commune de Matam, fortement touché par les inondations fluviales. En compagnie des autorités administratives et locales, le ministre s'est enquis de la situation de visu, en prenant connaissance des efforts déjà déployés par l'État. Par la suite, Dr Cheikh Tidiane Dièye s'est rendu à Orkadiéré, dans le Département de Kanel, où l'armée a installé un hôpital destiné à fournir des soins d'urgence et de proximité aux patients.

« Cette visite m'a rassuré et nous a permis de voir que l'Etat a pris toutes les décisions par anticipation, d'où le lieu de féliciter et d'encourager encore les forces de défense et de sécurité dans toute leurs composantes, à travers leur organisation et leur mobilisation à appuyer et aider nos concitoyens, nous les félicitons et les encourageons en leur disant que toute la nation sénégalaise leur est reconnaissante », a déclaré le ministre. Il s'est aussi félicité de l'encadrement des autorités administratives et de la mobilisation de l'ensemble des structures de l'administration sénégalaise, dès les premières heures du drame.

L'hôpital militaire qui est installé à Orkadiéré, accueille depuis quelques jours des patients qui ont besoin de consultations de haut niveau, et cela dans le but de renforcer les prestations de soins promulguées au niveau des structures sanitaires qui sont en train de prendre en charge plusieurs sinistrés des inondations.

Au niveau du village de Goumal complètement encerclé par les eaux, que le ministre a rejoint par pirogue, l'autorité a transmis aux populations le soutien du Président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du Gouvernement. Cheikh Tidiane Dièye a assuré les impactés « d'un renforcement du dispositif d'aide » et a annoncé « que des tentes et des médicaments supplémentaires seraient mobilisés pour soulager rapidement les populations victimes des inondations ».

Mesures durables et structurelles

En visite dans le Nord du pays, le ministre de l'Hydraulique Cheikh Tidiane Dièye a annoncé par ailleurs la mise en place d'un plan durable et structurel dans le but d'apporter des solutions à long terme aux inondations causées par les eaux fluviales.

« Face aux difficultés, on règle les problèmes d'urgence, mais parallèlement des études et des réflexions sont en cours pour construire des solutions durables et structurelles », a déclaré Mr Dièye qui a assuré de la mise en oeuvre d'un plan « cohérent, durable et structurel » pour la protection des habitations et des espaces agricoles situés près du fleuve à travers l'installation de digues partout où la nécessité se fera sentir.

« Face aux crues exceptionnelles de cette année, nous allons tirer des leçons, nous avons identifié les zones vulnérables qu'il faut fortifier et renforcer, Il y aura un plan d'ensemble sur toutes les villes qui ont été impactées par les crues », renchérit-il.