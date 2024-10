Afrique: Beach soccer - Augustin Senghor, président FSF - « Revenir encore plus fort et amener le premier trophée mondial en Afrique »

Le Sénégal a l'ambition de faire une bonne participation à prochaine Coupe du monde et de ramener le premier trophée mondial de Beach soccer en Afrique, lors de la Coupe du monde de Beach soccer qui se déroulera en mai 2025, aux Iles Seychelles. Le président de la Fédération sénégalaise Me Augustin Senghor a affirmé cette ambition au lendemain du 8e trophée décroché par les Lions à la CAN 2024 en Égypte.

Amener le premier trophée mondial de Beach soccer en Afrique. C'est désormais l'ambition que se fixe l'équipe nationale du Sénégal après sa mainmise sur le trophée continental à la CAN en Égypte. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a annoncé cet objectif au retour des championnats d'Afrique.

« Nous avons toujours cru au Beach soccer. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Après que les joueurs se sont reposés et qu'ils ont tout donné, on a demandé au coach Ngalla Sylla de nous présenter son programme et de se lancer dans la préparation. J'ai dit à mon homologue et président de la Fédération mauritanienne Yaya Ahmed qu'il serait bien que nous organisions un tournoi international et on est prêt à l'accueillir à Dakar.

Ce sera avec le Sénégal, la Mauritanie et des pays d'autres continents, de Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie », indique-t-il avant d'ajouter : « C'est pour avoir la meilleure préparation. On veut revenir encore plus fort, essayer de bousculer tout le monde et arriver pourquoi pas à amener le premier trophée intercontinental de Beach soccer en Afrique. » Le patron du football sénégalais estime qu'il compte accompagner davantage le Beach soccer pour une bonne préparation et pour une montée en puissance en direction du Mondial.

%

« C'est le premier trophée sous le nouveau modèle que nous gagnons Si on ne s'était pas remis en cause, on n'arriverait pas à conserver notre titre. Car il y beaucoup d'équipes qui sont en train de nous challenger, de travailler pour mettre fin à notre hégémonie. Notre bénédiction est de se faire revenir à l'humilité par la Mauritanie. Ce premier match nous a donné un coup et nous a permis de nous remettre en cause, de monter en puissance et de gagner largement » a-t-il souligné. La prochaine Coupe du monde de Beach soccer est prévue aux Iles Seychelles du 1er au 11 mai 2025.