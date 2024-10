Sénégal: Métiers de l'aviation civile - Ouverture du campus de Dakar pour former 600 jeunes

Le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye a présidé hier, lundi, en présence du Directeur général de l'AIBD, Mamadou Abiboulaye Dieye, la cérémonie d'ouverture officielle du Campus de Dakar, institué par l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile. D'une capacité de cent-cinquante (150) places, cette académie va former 600 jeunes sur les deux campus de Dakar et de Diass.

Le Campus de Dakar de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile a été inauguré hier, lundi. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, en présence du Directeur général de l'AIBD, Mamadou Abiboulaye Dieye. D'une capacité de cent-cinquante (150) places, cette académie va contribuer chaque année à la formation de six-cent (600) jeunes sur les deux campus de Dakar et celui de Diass, qui sera la phase ultime de ce projet constituant un jalon important dans le cadre de l'ambition des autorités sénégalaises de faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région.

Pour y arriver, la directrice du Campus de Dakar a rappelé l'enjeu de la formation qui « consiste même en un enjeu de sureté et de sécurité conformément à la règlementation internationale. » D'où l'urgence, dit-elle, « qui était attachée à la réalisation de ce projet pour accompagner ces professionnels, pour renforcer de manière continue leurs performances, mais aussi accompagner la jeunesse sénégalaise pour qu'elle puisse profiter des opportunités d'emplois qui doivent déboucher de la mise en oeuvre de ce portefeuille », a déclaré Mme Aida Ndiaye Seck, directrice du campus Dakar.

De son côté, le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens a indiqué que « Ce projet est le fruit de notre vision commune, celle de préparer l'avenir de notre secteur aérien, de renforcer notre souveraineté et d'offrir à notre jeunesse des perspectives d'emplois prometteurs. »

L'objectif de cette académie, ajoute-t-il, « est clair et ambitieux: former ici même des professionnels capables d'occuper des postes clés dans le secteur de l'aviation, qu'il s'agisse des pilotes, des techniciens de maintenance, des contrôleurs aériens ou des agents de sureté », a souligné le ministre Malick Ndiaye.

En tant que filiale de AIBD SA, l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile répond à l'ambition des autorités de faire du Sénégal un hub aérien de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2025. A cet effet, la première étape a consisté au renforcement en équipe et en infrastructures avec l'école de l'armée de l'air à Thiès. Après l'ouverture officielle du Campus de Dakar, l'AIMAC dans la phase ultime de ses projets prévoit la construction d'un campus à Diass qui sera équipé de simulateurs de vols pour assurer la formation continue des pilotes.