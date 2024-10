Afrique: Innovation dans le développement statistique - Des acteurs réfléchissent sur la mobilisation des ressources techniques et financières

Le onzième Forum sur le développement de la statistique en Afrique (FASDev) a démarré lundi, 28 octobre 2024 à Addis-Abeba sur le thème : « Renforcer la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir l'innovation dans le développement statistique en Afrique ».

La Commission économique pour l'Afrique (Cea) indique que la réunion vise à favoriser les liens entre les pays, les partenaires et les institutions qui soutiennent les statistiques, afin de répondre aux besoins des systèmes statistiques nationaux en matière de ressources techniques et financières pour accélérer la transformation et la modernisation de ces systèmes.

A l'en croire, la rencontre permettra également de faire le point sur les difficultés auxquelles sont confrontés les pays, et recenser les besoins des systèmes statistiques nationaux pour développer et mettre en oeuvre des programmes de transformation et de modernisation. Un point sera aussi fait sur les opportunités et mécanismes offerts par les institutions, les partenaires et les organisations panafricaines pour soutenir les pays dans leur développement statistique.

« Au fil des années, FASDev a établi des liens entre les producteurs de statistiques officielles, les centres de formation en statistique et les partenaires soutenant le développement statistique sur notre continent. Les réunions du Forum ont joué un rôle essentiel en contribuant à la création de partenariats pour le développement de la statistique en Afrique, en exploitant l'opportunité pour davantage d'acteurs de soutenir les pays africains dans ce domaine » s'est réjoui M. Oliver Chinganya directeur du Centre africain de statistiques de la Cea à l'ouverture du forum.

Le FASDev, rappelle-t-on, est une initiative de la Commission économique pour l'Afrique et est soutenu par la Banque africaine de développement, le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle et la Banque mondiale.

Les réunions du Forum sont l'occasion pour les représentants des organismes nationaux de statistique africains, des centres de formation statistique, des institutions internationales, régionales et sous régionales, des organismes bilatéraux, des programmes et initiatives internationaux, des fondations et d'autres institutions, de se réunir dans le but ultime de rendre plus efficace le soutien apporté aux pays dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, a-t-on souligné.