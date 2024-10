Sénégal: Youssouf M. DIAGANA, nouveau directeur général de la filiale COFINA Sénégal - Un homme rompu à la tâche aux commandes

Le nouveau directeur général de la filiale COFINA Sénégal allie une solide expérience dans le secteur financier et une profonde connaissance du paysage bancaire. Un atout qui devrait beaucoup lui servir dans un secteur concurrentiel et où les défis ne manquent pas.

La filiale COFINA Sénégal a un nouveau directeur général en la personne de Youssouf M. Diagana. Cette nomination marque un tournant pour cette institution financiére. Un nouveau directeur général est toujours porteur de nouvelles ambitions et d'une vision stratégique renouvelée en vue de guider l'institution vers de nouveaux horizons.

Titulaire d'un Master en Audit et Contrôle de Gestion de la Toulouse Business School, M. Diagana comptabilise plus de vingt années d'expériences dans la finance où il a joué un rôle crucial. De Dakar à Abidjan, en passant par Libreville, il a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de grandes institutions telles que la Holding financière du groupe Banque Atlantique (Atlantic Business International), le groupe BGFI Holding Corporation, la Banque Agricole du Sénégal (Ex- Crédit Agricole du Sénégal) ou MAZARS Sénégal. Le nouveau directeur général de la filiale COFINA Sénégal allie une solide expérience dans le secteur financier et une profonde connaissance du paysage bancaire.

Dans ce milieu, Youssouf M. Diagana jouit d'une bonne réputation. Il est connu pour sa rigueur, ses capacités managériales et la qualité de ses relations avec le régulateur et les organes de gouvernance. Un atout de taille qui devrait beaucoup lui servir dans un secteur concurrentiel et où les défis ne manquent pas.

%

En effet, COFINA Sénégal, comme de nombreuses entreprises du secteur financier, fait face à plusieurs défis notamment la concurrence accrue, la transformation digitale. Au Sénégal, le marché de la microfinance est très concurrentiel, avec l'arrivée de nouveaux acteurs et le développement de nouveaux produits financiers. La digitalisation est aussi un enjeu majeur et COFINA Sénégal doit s'adapter à cette nouvelle donne en investissant dans les technologies de l'information et en développant de nouveaux canaux de distribution.

Mais à n'en pas douter, M. Diagana saura relever les défis même s'ils ne sont pas des moindres. D'ailleurs son expertise avérée dans les secteurs de la banque, des industries, des services, des télécoms et de la « finance & public administration » a motivé le Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) a le copté dans le corps enseignant où il est professeur associé.

Le groupe COFINA peut compter sur le nouveau directeur général pour apporter une nouvelle vision stratégique, en définissant de nouveaux objectifs et en améliorant les méthodes de travail. Dans cette tâche ardue, Youssouf M. Diagana peut s'appuyer sur une recrue de taille Nathalie Anne Marie Korine GOMIS qui occupe le poste de directeur général adjoint support à COFINA Sénégal.