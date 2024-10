Sénégal: Le khalife de Pire salue la volonté des plus hautes autorités de favoriser l'épanouissement des foyers religieux

Tivaouane — Le khalife général de Pire (ouest), Mame Abdou Cissé, saluent la volonté affichée par les plus hautes autorités du pays, de favoriser l'épanouissement matériel et spirituel des foyers religieux et du peuple sénégalais en général, dans la diversité de ses confessions et cultes.

"Nous saluons la volonté qui anime l'Etat au plus haut niveau d'accorder la plus grande importance à l'épanouissement matériel et spirituel des foyers religieux et (du) peuple sénégalais dans ses différentes confessions et cultes"', a notamment dit Serigne Mame Abdou Cissé.

Il prenait part lundi à une réunion préparatoire à la 122e édition du gamou annuel de Pire, prévue le 7 décembre prochain.

"C'est heureux que son excellence, M. le président de la République, Bassirou Diomaye Faye ait (précisé), dès les premiers jours de son (magistère), et sans ambages, que l'Etat dans sa continuité, continuera à accorder cette importance aux événements religieux", et même à renforcer son soutien aux foyers religieux, s'est réjoui Serigne Mame Abdou Cissé.

Selon le préfet, le khalife "a réuni autour de sa personne tous les membres du comité d'organisation, pour passer au peigne fin l'ensemble des points qui ont constitué l'expression des besoins vis- à-vis des services techniques pour la 122e édition du gamou de Pire".

Ce travail préalable "a beaucoup facilité les travaux du comité départemental de développement", puisqu'en venant, "chaque chef de service savait déjà ce qu'attendait le comité d'organisation", a commenté le chef de l'exécutif départemental.

Les services techniques ont donné des recommandations techniques pour une "parfaite organisation" du prochain gamou de Pire, a-t-il assuré.

Sur la base des "réponses complètes" apportées par les services techniques, qui ont passé en revue l'électricité, les télécommunications, la couverture sanitaire et la sécurité, aucun secteur n'a été laissé en rade, a-t-il affirmé.

Le maire de la commune de Pire, Mamadou Ndoye Bane, s'est engagé à rendre la ville propre, à l'occasion de la prochaine Journée nationale de nettoiement, pour accueillir ses visiteurs.