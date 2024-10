Afrique: Le cinéma féminin africain célébré à Dakar du 31 octobre au 04 novembre 2024

La 2éme édition du Festival Africain du Film et de la Recherche Féministe (CINEFEMFEST) s’ouvrira à partir du 31 octobre 2024 à Dakar avec pour thème central « Solidarité transnationale et panafricaine et cultures de non-violence ». Selon le communiqué, cette année, le festival élargit son horizon pour se concentrer sur la région du Sahel, face aux défis multidimensionnels auxquels les féministes de cette région sont confrontées.

En effet, le festival regroupera des actrices du milieu telles que l'écrivaine Ken Bugul, la documentariste Mame Woury Thioubou, la réalisatrice et scénariste Kalista Sy, la sociologue féministe Professeure Fatou Sow ainsi que la journaliste et chercheuse Codou Bop.

Cet événement qui se tiendra jusqu’au 03 novembre permettra aux femmes qui évoluent dans le milieu du cinéma africain d’exposer leurs craintes et les nombreux obstacles qui les empêchent d’assurer à bien des égards de développer leur industrie.

Parmi eux, les crises politiques, environnementales, sécuritaires et économiques actuelles qui impactent profondément les secteurs de la recherche et de la culture, comme mentionné dans le communiqué.

C’est dans cette perspective que le CINEFEMFEST 2024, aspire à réunir des militantes féministes et des acteurs culturels afin de redynamiser ces secteurs. A en croire la même source, le festival se veut un lieu de rencontre et de collaboration pour préparer une réponse féministe aux crises qui affectent le continent.

A l’affiche de ce Festival, des films des sénégalaises Angèle Diabang, Awa Moctar Guèye, Fatou Warkha Samb et Katy Léna Ndiaye seront projetés, ainsi que des films de la cinéaste Laure Malécot, la malienne Rokia Konaté, la gambienne Jama Jack, la burkinabé Leslie Tô, les sud-africaines Lindiwe Dovey et Sandulwla Asanda et les françaises Ramata Toulaye Sy et Pascale Obolo. Les films féministes de Dame Gueye (L'homme Vierge) et de Moussa Séne Absa seront également projetés.

Durant le festival, des sessions privées auront lieu en journée et les projections publiques le soir, indique le communiqué.

Il faut noter que le CINEFEMFEST se propose de favoriser un sentiment d'appartenance à travers les arts et la culture, en agissant comme une plateforme stratégique pour aborder les dynamiques de pouvoir selon les critères d'ethnicité, de genre, de race, de caste, de génération et de géographie.