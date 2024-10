Le vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné a ouvert le 25 octobre 2024 à Abidjan la Retraite de Haut niveau des Hauts représentants/spéciaux, des Envoyés, des Ambassadeurs, des Représentants permanents, le Groupe des Sages et les médiateurs.

Cette année, le thème général de la Retraite est proposé pour se concentrer sur « l'impact et la durabilité de la diplomatie préventive et de la médiation de l'Ua».

Face à l'impuissance, les peuples africains à résoudre les conflits et payent un tribut de plus en plus lourd.

Pour le vice-Président de la République de Côte d'ivoire "Il est donc impératif d'inverser cette trajectoire". "C'est pourquoi la Côte d'Ivoire soutient la détermination de la Commission de l'Union Africaine à privilégier la diplomatie préventive et la médiation dans la résolution des conflits, afin d'empêcher que les différends et les tensions ne dégénèrent en affrontements", a-t-il fait savoir. Et de declarer que: "Aussi, il nous appartient de favoriser également 6 une gouvernance qui respecte les voies démocratiques pour tout changement de régime".

Face à l'ampleur des défis, Il a encourage l'Ua "à réexaminer les instruments disponibles dans le cadre de l'Architecture Africaine de paix et de sécurité, afin de les adapter et de renforcer leur efficacité".

Les experts vont fournir une reflexion sur la médiation

A son tour, Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine a déclaré que la 15e Retraite de Haut niveau visera d'abord à faire le point sur les réalisations et le leadership de l'Union africaine (Ua) en matière de diplomatie préventive et de médiation sur le continent au cours des huit (8) dernières années.

Ensuite, les participants vont fournir à cette occasion une réflexion approfondie sur la médiation, la diplomatie préventive et les autres processus de paix actuellement menés ou soutenus par l'UA, y compris le soutien à la mise en oeuvre des accords de paix, afin d'identifier les leçons apprises et les meilleures pratiques pour informer les efforts futurs. Et enfin, de proposer des solutions structurées aux problèmes de coopération et de gestion opérationnelle auxquels sont confrontés les Envoyés spéciaux, les Hauts représentants.

A l'ouverture de cette cérémonie, le Président de la Commission de l'Union africaine a reçu un Prix pour ses efforts en faveur de la paix en Afrique. Bankole Adeoye, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité et Mohamed Gad, ambassadeur d'Egypte et président du Conseil paix et sécurité(Cps) pour le mois d'octobre ont déclaré que cette plateforme est le lieu de favoriser les consultations, les analyses et l'engagement conjoints entre l'Ua et l'Onu.

Au cours de ces deux jours (vendredi 25 octobre et samedi 26 octobre), les décideurs politiques réfléchiront aux divers efforts de diplomatie préventive, de médiation et de dialogue que l'Union africaine(Ua) mène ou soutient actuellement et au renforcement des mécanismes de diplomatie préventive formels et informels existants.

Des panels seront animés par les anciens présidents

Ils identifieront les opportunités d'amélioration de la coordination, de la collaboration et de l'harmonisation des efforts de médiation avec les acteurs nationaux, régionaux et internationaux et les institutions multilatérales pour un impact accru dans un contexte continental et géopolitique en évolution rapide.

Des panels seront animés par Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, membre du Panel de haut niveau de l'UA pour l'Éthiopie et médiateur du processus de Nairobi pour la RDC, de Domitien Ndayizeye, ancien Président de la République du Burundi et membre du Groupe des Sages de l'UA ; de Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine et ancienne co-présidente de FemWise-Africa et de Specioza Wandira Kazibwe, ancienne vice-présidente de l'Ouganda et membre du Groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan.

Créée en 2010 à l'occasion de l'Année africaine de la paix et de la sécurité, la Retraite de Haut niveau est devenue le principal forum permettant aux Hauts représentants/spéciaux, aux Envoyés, aux Ambassadeurs, aux Représentants permanents, au Groupe des Sages et aux médiateurs travaillant en Afrique de partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques dans les domaines de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et du rétablissement de la paix. Cette retraite se tient autour du thème de l'impact et la durabilité de la diplomatie préventive et de la mediation.