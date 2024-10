Tunisie: Semaine de l'allaitement au pays - Stop à la commercialisation agressive des laits artificiels

Dans le cadre de la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel, célébrée en Tunisie du 1er au 7 novembre 2024, l'association HANEN pour la promotion de l'allaitement maternel lance une campagne nationale de sensibilisation sous le thème "Stop à la commercialisation agressive du lait artificiel". Cette initiative vise à promouvoir l'allaitement maternel en Tunisie tout en alertant sur les dangers d'une commercialisation incontrôlée des substituts de lait maternel (SLM).

Une situation alarmante en Tunisie

Selon l'enquête nationale MICS 2023, seulement 17,8 % des nourrissons tunisiens de moins de six mois sont exclusivement allaités, un taux bien inférieur aux standards préconisés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ce chiffre, qui reflète l'adoption limitée de cette pratique essentielle pour la santé infantile, contraste avec la tendance mondiale, où le taux d'allaitement maternel exclusif atteint désormais 48 %. L'objectif fixé pour 2030 est d'atteindre un taux de 70 %.

En effet, l'allaitement maternel est largement reconnu pour ses effets bénéfiques sur la santé des nourrissons : il renforce leur système immunitaire, favorise leur développement cognitif, et représente un avantage économique significatif pour les familles en réduisant la dépendance aux produits de substitution coûteux. Cependant, en Tunisie, ces avantages restent sous-exploités, en partie à cause des campagnes marketing agressives menées par les fabricants de lait infantile.

Les campagnes promotionnelles intenses des entreprises productrices de SLM, combinées à des actions marketing mal encadrées, ont contribué à banaliser l'usage des laits artificiels. Ces pratiques vont à l'encontre des engagements de la Tunisie, signataire du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et des résolutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Néanmoins, d'après une évaluation du programme NetCode, la législation tunisienne, fondée sur la loi n°83-24 du 4 mars 1983, affiche un niveau de conformité modéré au Code, avec un score inférieur à 50 sur 100.

Un appel à une mobilisation collective pour une législation renforcée

À travers cette campagne, l'association HANEN appelle les autorités publiques et la société civile à renforcer la législation nationale pour mieux encadrer la commercialisation des substituts de lait maternel. Une révision de la loi n°83-24 est indispensable pour aligner la Tunisie sur les normes internationales et garantir une meilleure protection des nourrissons et des familles.

HANEN encourage ses partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux ainsi que l'ensemble des citoyens tunisiens à se mobiliser pour cette cause. La campagne prévoit un ensemble d'actions, dont des conférences, des ateliers de sensibilisation et des sessions d'information, destinés aux professionnels de la santé, aux familles et au grand public. L'objectif est clair : promouvoir l'allaitement maternel en Tunisie et protéger les familles contre des pratiques commerciales inéquitables qui compromettent la santé des enfants.