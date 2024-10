Tunisie: Plus de 80% des femmes n'allaitent pas leurs enfants au pays

Le ministère de la Santé a indiqué que l'allaitement maternel, l'une des principales composantes de la santé et du bien-être de la mère et de l'enfant en Tunisie, reste en deçà des aspirations.

Le taux d'allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois de vie du nourrisson n'a pas dépassé 17,8 % en 2023, selon les statistiques de l'enquête nationale sur la santé et le bien-être de la mère et de l'enfant, réalisée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé pour objectif de porter le taux d'allaitement maternel exclusif au cours des six premiers mois de vie à au moins 50 % d'ici à 2025, comme précisé dans un document d'information publié par la Direction des soins de santé de base.

Les mêmes statistiques, publiées à l'occasion de la célébration par la Tunisie de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel au cours de la première semaine de novembre, montrent que seulement 34,3 % des nourrissons en Tunisie sont allaités dans l'heure qui suit leur naissance. Le ministère a également précisé que 66,5 % des nourrissons de moins de 23 mois reçoivent un allaitement artificiel et que 52 % des nourrissons de moins de 5 mois sont nourris au lait industriel.

Il est à rappeler que la Tunisie célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel sous le slogan « L'allaitement maternel est important pour nous tous », afin de souligner l'importance de l'allaitement maternel. Sa promotion nécessite un partenariat fort et interactif entre tous les secteurs de la santé, la société civile et les familles tunisiennes pour atteindre les objectifs de santé et de bien-être souhaités pour le nourrisson en particulier, et pour tous les membres de la famille et de la société en général.