Gabon: L'ONG Malachie pour l'éducation, la sensibilisation et la formation civique et citoyenne

Eduquer, sensibiliser et former à la citoyenneté, font partie des objectifs de l'Ong Malachie, qui elle, se bat pour une plus grande inclusion des personnes vivant avec un handicap, les femmes et les jeunes en situation de vulnérabilité. Elle a organisé à cette effet, une campagne d'éducation civique et citoyenne au centre social d'Akébé le samedi 26 octobre 2024, en partenariat avec l'International Republican Institute (IRI).

Les citoyens d'un pays ont besoin d'être éduqués, sensibilisés et formés. L'Ong Malachie, comme bien d'autres organisations de la société civile gabonaise, touche du doigt, les réalités du terrain en allant vers ceux qui en ont le plus besoin. C'est le cas de cette rencontre du centre social d'Akébé. "L'objectif de cette rencontre visait principalement à sensibiliser sur l'éducation civique et citoyenne pour une plus grande inclusion des personnes vivant avec un handicap, les femmes et les jeunes en situation de vulnérabilité" a indiqué Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla.

Cette rencontre, selon les dires Gwenaëlle Laury Simbi, épouse Marat Abyla, a permis également de revenir sur les articles présents de la prochaine Constitution qui font référence à cette tranche de la population gabonaise. Ce qui pour ceux qui sont venus nombreux écouter les membres de lOng Malachie, est une bonne chose. "Nous sommes heureux qu'on vienne vers nous en bas, nous expliquer les choses d'en haut que nous ne comprenons pas souvent. C'est la preuve que nous ne sommes pas oubliés" lance une maman sexagénaire.

Dans cet exercice mené de main de maitre par les membres de l'Ong Malachie, montre combien l'éducation civique et citoyenne est primordiale, car la participation citoyenne constitue un élément-clé du développement des institutions démocratiques. "La préparation du Citoyen commence par la compréhension de plusieurs mécanismes, Instruments Juridiques et Institutionnels, notamment ceux liés à la citoyenneté, la démocratie en générale" renchérit Gwenaelle Laury Simbi.

Elle poursuivra dans ses explications et fera savoir que l'adoption des Résolution 1325 et 2250 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies Sécurité sur les Femmes, les jeunes, la Paix et la Sécurité recommandent aux Etats d'impliquer, les femmes et les Jeunes dans les organes décisionnels ce qui, démontre bien l'importance accorder à cette cible. L'organisation non gouvernementale Malachie s'inscrit dans cette optique d'où l'« Appui à l'Education Civique et Citoyenne des Femmes, des Jeunes et des personnes Vulnérables au Gabon : Campagne d'Education Civique et Citoyenne ».

Au Gabon, les Femmes et les jeunes ne disposent pas tous des outils et de l'information nécessaires à l'exercice de leurs droits. C'est une préoccupation légitime car les femmes et les jeunes représentent respectivement près de 50 et 70% de la population gabonaise. C'est pourquoi une Campagne d'Education Civique et Citoyenne à l'attention des Femmes, des jeunes des personnes vulnérables et de la population dans son ensemble sur l'exercice de leurs droits est importante.

C'est dans ce contexte, au regard de ce qui précède, que l'ONG Malachie, avec le soutien de l'Institut Républicain International -IRI organise une Campagne d'Education Civique et Citoyenne. "Des citoyens mieux préparés et équipés, qui contribuent à une participation accrue et plus active au processus de Transition et à la vie démocratique, en particulier des femmes, les jeunes et les personnes vulnérables" soutiennent les membres de cette organisation non gouvernementale.